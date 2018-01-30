你为买大麻花了多少钱？加拿大统计局首次调查

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你为什么买大麻？买大麻花了多少钱？

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在加拿大一天天走近大麻合法化之际，加拿大统计局第一次通过众包 crowdsourcing 方式开展调查，以填补加拿大在大麻领域的信息空白。

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加拿大广播公司报道说，自从统计局于上周四（1月25日）发布了这个有关大麻的网络调查以来，已经有超过 5000人 参加。

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匿名调查

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统计局强调，回答者都是匿名提交答复，不必担心个人隐私，所有信息严格保密。

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网上调查问卷中的问题包括：你最近一次是什么时候买的大麻？在哪个城市买的大麻？所买大麻的数量和等级？ 买大麻是为了治疗还是消闲？等等。

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统计局还给出了根据第三方来源收集的价格信息，加拿大每个省份和地区大麻的平均价格，每克从 6.94 到 9.52加元不等。

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众包途径

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加拿大统计局的经济学家克拉德·巴贝-杜克（Conrad Barber-Dueck）表示，众包的方式正在被用来快速获取信息，这是在年轻群体中进行调查的较好途径，电话之类的传统调查方法在年轻人中已经不那么适用。

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他说，这是我们第一次进行众包调查，所以还是有点不确定，但到目前为止的成绩一直不错，反应非常好。当然，你获得的反馈越多，结果就越好，样本越大，准确度就越高。

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加拿大统计局将继续收集这些数据，一直收集到今年7月份，并定期公布结果，第一批结果可能会在二月初发布。

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大麻经济

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加拿大广播公司报道说，统计局的这一网上调查，将有助于衡量目前大麻生产和销售的经济活动，以更好地了解合法化后的影响

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克拉德·巴贝-杜克说，现在人们购买和消费大麻还都是非法的，没有被纳入对国内生产总值的统计中，但这并不意味着没有大麻买卖的发生。

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他表示，在大麻实现合法化的时候，我们不希望看到GDP 突然跃升，因为这并没有显示出经济的现实状况，我们希望能有一个前和后，这样在衡量 GDP 的方式上就可以有更多的精确度。

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上个星期，统计局使用了所谓的“假设”和“稀少“ 的数据来源，说去年加拿大人买大麻花了大约57亿加元，其中 90 % 是非医疗消费，是从黑市购买的。

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7月1日前用大麻仍然非法

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本月早些时候在安大略省伦敦市举行的一个新闻发布会上，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau ）表示，在大麻合法化之前，加拿大人购买大麻是在助长有组织犯罪，因此将继续受到刑事指控。

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自由党政府也正在研究如何处理以前的大麻犯罪记录，但特鲁多说，在7月份大麻合法化之前，将不会对有大麻前科的人实行 “大赦”。

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他说，政府的大麻计划重视公共健康和安全，因此，在监管措施和安全制度到位之前，大麻仍将被视为非法产品。

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（RCI with CBC）

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