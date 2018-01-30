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不能拼爹怎么办？经济学家建议设立婴儿基金

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 30 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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缩小贫富差距是许多国家面临的挑战。一些经济学家提出了一个设想：建立“婴儿基金”，在低收入家庭的孩子走上社会时助他们一臂之力。

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提出这个设想的经济学家之一是美国纽约新学院的戴里克.汉密尔顿（Darrick Hamilton）。CBC主持人A.M. Tremonti概括说，婴儿基金的设想是一次性地给每个孩子一笔资金。这笔钱最多可达5万美元，最少不过数百美元，视各人的家庭贫富程度而定。

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（Youtube/New School Minute)

和其他帮助低收入家庭的项目不同的是，汉密尔顿等人建议的“婴儿基金”要等到孩子成年时才发放，而且只能用于买房子、开公司或者上大学。汉密尔顿在接受Tremonti采访时介绍说，它相当于一笔起步资金，目的是助寒门子弟一臂之力，让他们在踏入社会时不被自己的家庭环境拖后腿。

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收入和资产的区别：为什么不在孩子出生时直接把钱给父母？

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既然名叫“婴儿基金”，目的是帮助低收入家庭的孩子，为什么不干脆把钱给孩子的父母，让他们改善生活条件呢？汉密尔顿解释说，这就要说到收入和资产的区别了。收入非常重要，它让你不必为吃穿发愁。但是拥有资产 — 一家小公司，房子的首付，让你无需申请学生贷款的大学学费 – 可以让你有更大的财务自由，从而对今后的生活有更多的选择。

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用自身经历解释“资产”造成的不同

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汉密尔顿说，他很幸运，上了一所很好的布鲁克林私立学校，但他的父母并不富裕。进了大学以后，他和一些同学的差距在他眼里更加明显：那些同学毕业后会得到家人的帮助 – 也许是人脉，也许是资金，而他毕业后等着他的却是需要他帮助的家人。他们踏入社会的起点之间是有很大距离的。

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“婴儿基金”正是为了缩短这个距离。之所以要限定它的用途，汉密尔顿也以自身情况解释说，试想如果他年纪轻轻名下就有了这样一笔钱，他肯定不忍心完全用在自己身上，会用它去帮助家人。它因此不会起到帮助年轻人在社会上“起步”的作用。

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Fred Lazar（York University）

异议：许多家庭环境不好的孩子根本坚持不到领婴儿基金的时候

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婴儿基金的设计可谓用心良苦。但是在约克大学商学院任教的弗雷德.拉扎尔（Fred Lazar）却指出，生在低收入家庭的孩子，相当一部分不会坚持到有资格领婴儿基金的时候，不论你把这一天定在18岁还是21岁。他们在半途中已经掉队了，不会有上大学的选择。另外，从新公司破产关门的比例来看，把这笔钱限定在开公司上对他们今后的成功帮助也很有限。

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拉扎尔认为，帮助低收入家庭的孩子还是要从提高家庭收入开始。加拿大儿童福利金（即牛奶金）就是为此设立的。另外他还以新移民为例，强调改变“社区文化”的重要性。他说，许多新移民来到加拿大的时候属于低收入阶层，但是他们的第二代和第三代就会富裕得多。反观美国的黑人社区，你就不太会看到这样的发展轨迹。

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他说，实际上美国政府也有各种扶助低收入家庭的孩子上大学的项目。他认为，能帮上他们的不是再加一项基金，而是引导、支持和榜样，尤其是在他们年幼时。

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（RCI with CBC， Anna Maria Tremonti）

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