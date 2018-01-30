加拿大国税局官员的巨额奖金：一年35000加元

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加拿大国税局高层官员的奖金比其他联邦政府部门的官员高得多。以2015-16财政年度为例，加拿大各部的副部长等高级官员的绩效奖金平均为18000加元，但是国税局高层平均领到35000加元。

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CBC记者Elisabeth Thompson解释说，除了被称为“风险津贴”的绩效奖金外，大部分联邦政府部门的高级官员还可领到一笔年终奖，这是国税局官员没有的。但即使把两笔奖金都算上，国税局高级官员领到的奖金仍然比其他部门高33%。

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国税局级别最高的两类官员（EX-4和EX-5）的 基本工资最低15万2800加元，最高20万2500加元。他们的年收入和工资涨幅不仅超过其他部门的官员，也超过本部门级别较低的官员。

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新民主党和保守党的税务评论员都对国税局高级官员的收入状况提出了质疑。

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（RCI with CBC，Elisabeth Thompson ）

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