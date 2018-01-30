1960年代的Charles Camsell原住民医院。（阿尔伯达省档案）

索赔11亿：原住民医院涉嫌虐待病人遭集体诉讼

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 30 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大两家律师事务所代表原住民患者向联邦政府提起集体诉讼，指控29间原住民医院虐待病人，骚扰患者，并索赔11亿。

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１月２５日，两间律师事务所代表原住民患者在多伦多正式向联邦政府提起诉讼。

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而在索赔的11亿元中，10亿元为政府疏忽造成的伤害，以及违背信托责任；另外一亿元是惩罚性赔偿。

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从四零年代到八零年代的四十年间，加拿大联邦政府在各地开设“原住民医院”。原住民医疗体系与加拿大其他社区是隔离开的。

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受到控告的29家医院分布于加拿大各地，诊治的患者达到几千人。

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而当年的患者投诉称，这些医院人满为患，医护人员配备不足。

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代表律师的声明称，在这些医院，原住民被强行扣留，遭到隔离，甚至被绑在床上。

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索赔声明继续称，系统性的失败造成了这些医院环境恶劣，身体以及性虐待病患者事件猖獗。

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受侵害患者回忆过往
1969年，Ann Hardy被诊断患上了肺结核，于是被送往埃德蒙顿南部的Charles Camsell印第安人医院。

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她回忆说，在每个月进行X光检测时，年轻的病人们会遭到医院技术人员的猥亵。

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她还表示，自己的室友被年长的医院工作人员性侵。

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这些经历令她至今仍受到困扰。她希望代表当年的病人把这些恐怖经历讲述出来。

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原告代表Ann Hardy。

在原住民医院时的Hardy（左）与友人。

政府尊重原住民患者意愿
联邦政府原住民关系以及北方事务部长Carolyn Bennett表示，联邦政府尊重原住民的决定，并补充说，加拿大政府相信处理重大历史事件的最好方式是与原住民进行协商与对话。

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而这项集体诉讼尚未得到法院正式批准，联邦政府也没有提交辩护声明。

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