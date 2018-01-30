加拿大非专利药自四月起将降价25%到40%

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加拿大非专利药制造业和联邦及各省公共医疗部门达成五年协议，以降价25%到40%的条件换取搁置公开招标。新价格从2018年4月1日起生效。

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非专利药指的是专利过期后由国家药监部门批准专门公司生产的仿制药品。加拿大制药业联盟说，非专利药在公共药物保险可报销的处方药中超过70%，包括无数加拿大人服用的治疗高血压、高胆固醇和抑郁的药物。预计这项协议将在今后五年让全国的公共药品保险节省30亿加元。

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降价固然会减少利润，但是加拿大制药业更不愿意看到的是各省对非专利药生产进行公开招标。

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去年七月，魁北克省卫生部率先和加拿大非专利药制造业达成一项类似协议。预计这项协议能把该省公共药品保险每年8亿加元的开销减少3亿。

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（RCI with CBC）

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