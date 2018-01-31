绿党领袖被前员工投诉有霸凌行为正接受调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政党之一的绿党已发起调查，以核实其领袖伊丽莎白·梅（Elizabeth May）是否有欺凌办公室工作人员，制造紧张工作环境的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1月27日，《多伦多星报》刊登报道，曾经为伊丽莎白·梅工作过的3名工作人员指称这位女强人大声呵斥甚至侮辱他们。多伦多的另一份纸媒《希尔时报》也在1月29日登载了类似的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随后加拿大广播公司的新闻记者也采访了这三名员工，了解到他们确实不满意党领的工作作风，提出了投诉，但没有媒体报道中说的那么夸大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

投诉人之一瓦妮萨·布鲁斯托林（Vanessa Brustolin）表示，她在2017年6月至9月期间为绿党工作。在那段时间里，伊丽莎白·梅欺凌和贬损她，在公共场合对她大喊大叫。除此之外，布鲁斯托林并没有提供其它欺凌的事实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

针对这些投诉，绿党领袖伊丽莎白·梅一方面说 “虽然这些投诉并非是事实，但也需严肃对待。我请求绿党执行委员会和其他党派对此进行独立调查，以便我们能够把这件事情弄清楚”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一方面她又说：“作为一名联邦政党的女领导人不得不强硬些。我不认为自己有性格缺陷。作为党领，我只是在做党内成员和党外支持者交给我的工作”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊丽莎白还说，她知道自己有时固执己见且“观点强硬”。她说在最后一次党领选举中赢得了94％的党内支持率，“剩下的6％就是不喜欢我。虽然这让我伤心，但我知道，多年来为我工作过的人成百上千，并不是每个人都喜欢我。没关系，我接受这个，这就是生活“。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

绿党的领导层在声明中指出这些投诉来自几名“不满的前工作人员”，目前已经委托第三方对投诉进行独立调查。受委托的是多伦多Torys LLP律师事务所。调查将大约需要两到四周的时间，然后向公众发布报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

投诉人之一布鲁斯托林说，她担心调查会浮皮潦草，公布的报告不能反映所有事实。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada