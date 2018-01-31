劫完银行还想来杯咖啡吗？新布伦瑞克抢劫犯几分钟内被逮捕

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星期二，新不伦瑞克省蒙克顿市的法院提审了前一天被抓获的银行抢劫犯。

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这是一名24岁的男青年，名叫乔迪·萨尼帕斯（Jody Sanipass）。他在星期一与另一名26岁女子开着车到北面近百公里外的里奇布克托镇（Richibucto）打劫了皇家银行的一个营业部，抢走了数千元钱。

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银行职员在下午4点多一点报警时描述了抢劫犯的特征，说他并没有拿任何武器，当时只是脸上围着一块头巾。随后开着一辆黑色的车逃走，方向是往11号公路南。

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当时正好有巡逻的警车在这条路上，很快发现了嫌犯的车辆，并召唤其他警车共同围堵。

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而抢劫犯并未意识到已被警察发现，在开车经过另一个小城市布克塔什镇（Bouctouche）时， 到蒂姆•霍顿（Tim Hortons）咖啡店的汽车窗口。也许是发现后面有警车， 未买咖啡就想离开。

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6辆警车立即从前后左右将其包围在咖啡店停车场。嫌犯在警察的枪口下束手就擒。抢来的钱一分没花又交回给了警察。

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抢劫事件从发生到结束的过程如此之短，甚至比冲泡一壶新鲜咖啡的时间还要短，此外在围堵嫌犯的停车场，也有其他车辆的司机拍下视频发到了网上，在社交媒体上引起轰动。

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警官派特里克·塔蒂夫（Patrick Tardif）说：“当时我们觉得咖啡店停车场是抓捕嫌犯的最佳场所。我们很欣慰在整个事件中没有人受到伤害”。

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周二下午，抢劫犯萨尼帕斯在蒙克顿省法院短暂露面，戴着手铐的胳膊上有黑色纹身。他还向坐在前排的同伙女子打飞吻。该女子被有条件释放，将在5月8日出庭。

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法庭鉴于萨斯帕尼过去的犯罪记录，决定继续关押他，直到2月6日正式出庭判决。

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