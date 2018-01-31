加拿大去年11月经济增长 0.4%

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加拿大统计局周三（1月31日）公布的报告显示，2017年11月加拿大的经济增长了0.4%，与大多数经济学家的预期相符，好于10 月份的表现。

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去年10 月份加拿大的经济增长为零。

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统计局称，11月的经济增长主要是由制造业推动，制造业在11月份增长了 1.8%，为2014年2月以来最大月度涨幅。

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汽车制造业的表现尤为明显，在连续4个月下滑了21.5%后， 11月份汽车制造业增长了14.3%，加拿大广播公司报道说，汽车装配增加的部分原因是部分工厂在9月和10月停产后又恢复了生产。

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与此同时，服务业增长了0.3%，以房地产业、租赁业、批发业和零售业为主。

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统计局有关 GDP的最新数据出来后，加元立刻走高，在周三 11点已经涨到 1 加元兑换 81.58美分。

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（RCI with CBC ）

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