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特鲁多：加拿大为美国退出 NAFTA 做好了准备

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 31 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这个星期，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）表示，他认为美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）不会取消北美自由贸易协定 NAFTA，但如果谈判失败，加拿大也有多个应对计划。

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加拿大、美国和墨西哥本周一 （1月29日）在蒙特利尔举行的北美自由贸易协定第 6 轮谈判取得了一些进展，但三方承认仍然面临严峻的挑战。

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Manuel Balce Ceneta/Associated Press

对NAFTA抱有信心

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加拿大广播公司的 Catharine Tunney 报道说，特鲁多在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时表示， 我从一开始就对北美自由贸易协定的重新谈判持肯定态度，我们一直告诉美国总统，告诉我们在美国的合作伙伴和朋友，这个协定给美国的就业带来了好处，给加拿大就业带来了好处，25 年来这个协定对我们的经济是有好处的，如果取消，对美国、对加拿大的就业都不好，所以我认为美国总统不会取消北美自由贸易协定。

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特鲁多接着说，我总是要维护加拿大人的就业，看看波音和庞巴迪的纠纷，加美的软木纠纷，我曾经几次直接地告诉美国总统，他清楚我要维护加拿大人的利益，知道我要这样做。

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加拿大有多个应对计划

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在被问到若美国退出北美自由贸易协定，加拿大是否有应对计划 B 时，加拿大总理特鲁多表示，我们不仅有计划 B，还有计划 C、D、E、F …

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加拿大政府的计划 A 一直是“魅力攻势”，近来加拿大政府的高官频频造访美国，在美国国会寻求支持。

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在被问到其他应对计划的具体内容时，特鲁多没有给出细节，他说，B计划涉及的是维护加拿大人的利益，确保我们能够按尽可能好的方式前进，当然这要看美国政府作出了什么决定，但我们要保证我们的做法是正确的。

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前总理马尔罗尼

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Larry MacDougal/The Canadian Press

这个星期，加拿大前总理布莱恩·马尔罗尼（Brian Mulroney）在美国参议院的外交关系委员会为北美自由贸易协定进行了慷慨激昂地辩护。

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马尔罗尼是这个三边贸易协议建立时的重要参与者，他在美国参议院的讲演中说，如果说这个协定不行，那今天你如何解释美国 4.1% 的失业率，以及加拿大的类似低失业率和墨西哥的日益繁荣？

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他说，北美自由贸易协定把我们聚在了一起，在北美建立了一个价值21万亿美元的市场，在北美创造了数百万个就业机会。

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第7轮谈判2月底在墨西哥开始

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星期一，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland）与美国和墨西哥的谈判代表在蒙特利尔的谈判中取得了一些进展，结束了有关打击腐败的谈判，在其他一些关键领域也有所推进。

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美方说这一轮谈判前进了一步，但进展缓慢。

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北美自由贸易协定的第 7 轮谈判将于 2月26日至 3月6日在墨西哥举行。

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（RCI with Catharine Tunney/CBC）

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