癌症患者生存率全球改善，但富国穷国差距大

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根据星期三（1月31日）公布的一项研究，全世界范围内癌症患者的生存率都在提高，但各国之间差距悬殊，富裕国家的癌症患者生存率明显高于贫困国家。

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名为 CON​​CORD-3 的这项研究发表在医学杂志“柳叶刀”（ The Lancet）上，这项研究覆盖了 71个国家，时间跨度为 2010-2014年，研究人员分析了比较了18种常见癌症患者的5年生存率，患者中包括成年人和少年儿童。

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富裕国家生存率高

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报道说，大部分癌症的患者，一直以美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、芬兰、挪威、冰岛和瑞典等富裕国家的生存率最高。

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比如，在 2010 年到 2014 年间，在澳大利亚和美国的乳腺癌患者中，5年生存率为 90%，相比之下，印度乳腺癌患者的 5 年生存率为 66%。

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在欧洲地区，在包括英国在内的16个富裕国家，乳腺癌患者的 5 年生存率为 85%，而东欧国家则为 71%。

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儿童患者存活率的差异更大。

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以脑瘤为例， 尽管许多国家的儿童脑瘤患者的存活率都有所提高，但上述研究表明，在 2014 年被诊断出有脑瘤的儿童中，丹麦和瑞典的 5 年存活率是 80%， 而墨西哥和巴西的存活率则低于40%。

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（RCI with Reuters, CBC）

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