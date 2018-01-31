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手机，警报，逃生舱…… ：海啸来时，如何应对？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 31 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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上个星期二凌晨，BC省沿海地区在阿拉斯加地震后发出海啸警报。几个小镇的居民被尖利的汽笛声惊醒，慌忙离家。但是比他们更惊恐的是那些天亮醒来时发现自己根本没有看到短信紧急通知的人：要是海啸真的来了，睡梦中的他们现在会身在何处？

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海啸警报几个小时后就解除了。但是这场虚惊却让加美西岸的许多市政当局和普通居民都意识到警报系统的重要。有些危机感比较强烈的人甚至考虑为自己和家人准备海啸来袭时的逃生工具。

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手机短信报警是最快的，但条件是你要夜夜把开着的手机放在枕畔

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(iStock/Getty Images)

CBC记者Michelle Ghoussoub报道说，智能手机的普及使它成为各地政府部门在建立自然灾害报警系统时的重要选项。但是与此同时，一些医学研究显示把手机带进卧室会影响睡眠，对健康有害。如何取舍呢？

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不列颠哥伦比亚大学的护理学教授温迪.霍尔（Wendy Hall）选择保护健康。她在接受CBC采访时说，她宁愿冒收不到紧急短信的危险，也不愿忍受睡眠长期受影响的“手机副作用”。睡觉时把开着的手机放在伸手可及之处的人，更容易出现焦虑、抑郁等心理问题，开车也更容易出事。

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她解释说，这不仅是因为睡眠会被短信打断，也因为手机发出的蓝光会抑制褪黑激素的分泌，从而影响睡眠质量。她尽管住在属于地震高风险区域的温哥华市，还是认为保证睡眠更重要，从不把手机带进卧室。

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温哥华岛西岸的一个海啸警报器。(CP/Melissa Renwick）

同样处于地震高风险地区的温哥华岛西岸Tofino和Ucluelet使用警报器报警。但是BC省政府主要还是使用无线警报系统。对于绝大部分BC省居民来说，手机短信或语音仍然是他们接到警报的主要方式。

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西蒙弗雷泽大学传媒学院的彼得.安德森（Peter Anderson）教授则建议说，如果你住在地震和海啸高风险地区，家里最好至少有一个人的手机是开着的。

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逃生舱；2004年印度洋大海啸催生的求生设备

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在海啸的威力面前，人类除了尽快逃命以外没有其他选择。因此错过海啸警报的后怕让不少温哥华岛居民开始想自救的办法，指望万一海啸真的来到家门口时，可以躲过一劫。

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（Youtube）

有些住在西岸的美国人已经走在前面了。据《西雅图时报》报道，一个名叫朱利安.夏普（Julian Sharpe）的航天工程师设计了一种铝制逃生舱。它有两个座位。在发生海啸时，只要你有时间跳进去关好门，就能顺水漂流，等待获救。

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夏普说，2004年发生印度洋大海啸的时候，他正和家人在海边度假。他回忆说，当时他就想，要是海啸发生在这里，他怎样才能把他的妻子、四个孩子和两条狗救出去呢？2011年日本发生地震海啸后，他开了一个小公司，开始设计制造逃生舱。

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他说，海啸巨浪的翻滚搅动对人体的作用是非常可怕的。逃生舱的主要作用就是把人和这个“人体榨汁机”隔开。

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建立预警系统，换课桌

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BC省目前仍有一百多栋学校楼房没有进行过抗震加固。维多利亚市圣帕特里克天主教学校的教学楼曾经也在其中。为了保证孩子们的安全，学校建立了一个地震预警系统，与它相连的感应器可以探测到房屋开始晃动前的第一波震动，从而让学生有足够的时间躲到课桌下面。

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但是，如果房子塌了，普通的课桌还是会被压垮。学校因此又把课桌全部换成钢制的。现在，尽管圣帕特里克学校的楼房已经完成了抗震加固，但是那些坚固的课桌还是被保留下来，作为以防万一的保护措施。

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（RCI with CBC，Michelle Ghoussoub, Gregor Craigie, Seattle Times）

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