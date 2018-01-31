春节前夕中国国家京剧院为加拿大华人带来国粹盛宴

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您现在听到的是蒙特利尔“2018欢乐春节戏曲晚会”的演出现场实况。

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随着中国农历新年的来临，加拿大各大城市的华人社区都在举办各种各样的庆祝活动。而中国京剧院艺术家们的到来，则给加拿大带来一场国粹盛宴。

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由中国京剧院院长于魁智，团长李胜素带领的25位中国京剧艺术家，在一个星期内到达加拿大四个城市进行五场演出。

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第一站是在多伦多。它是加拿大的最大城市，华人人口数已有60多万。本来春节期间的晚会已有40多场，但中国京剧院演出的票还是被抢购一空。还有很多没买到票的人感到遗憾。可由于按原来的安排艺术家们在多伦多只停留一天，想再加一场非常困难。于是负责具体承办演出的加拿大中国戏剧艺术家协会就与中国京剧院协商，最后 破天荒地让艺术家们在下午加了一场。

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演出的第二站是 1月30日晚上在蒙特利尔。蒙特利尔虽然是加拿大第二大城市，但华人人口所占的比例并不高，仅仅比2%多一点。作为加拿大具有深厚文化底蕴的法语城市，留下来的华人中有很多是文艺爱好者。他们对“2018欢乐春节戏曲新年晚会”表现出很高的热情， 还有戏剧爱好者借东风组建了第二个戏剧爱好者协会。

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精心编排的艺术盛会

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在演出前的媒体见面会上，京剧大师于魁智先生介绍说：“这次我们来北美参加欢乐春节演出活动，在节目编排排上是用了很多心思的。考虑到海外有些同胞，尤其是在国内经历过六七十年代特殊历史年代的观众， 对现代京剧更熟悉，那些作品也影响了一代人，他们对《智取威虎山》、《沙家浜》等耳熟能详。因此这次我们来时也把现代京剧的一些经典片段选进了节目单。还有一些长者无论是早年出国的，还是后来过来探亲的，都在安享晚年，他们可能更喜欢传统的剧目， 尤其是一些经典的唱段。所以我们也安排了一些传统的经典唱段。这样就能在一台晚会的两个多小时当中，既能听到现代，也能听到传统。我们希望通过一台演出，能让观众领略到京剧艺术的博大精深，各种流派的色彩纷呈。

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中国驻蒙特利尔总领馆彭惊涛总领事在发言中说，京剧最能代表中国的传统文化， 是文学、音乐、舞蹈、武术、表演等多种艺术形式的凝聚。艺术家们带来的不仅是艺术盛会， 也带来了乡音乡情， 年的味道。

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将带动当地京剧艺术的发展

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此次负责承办蒙特利尔春节戏曲晚会的是热衷于推广中国传统文化艺术的枫桥国际交流公司，该公司的负责人孙瑞娟女士说 ：“这次中国京剧院来到蒙城，不仅仅是一次演出，也是京剧艺术的传播和传承。我在此前就本地京剧爱好的情况作了详细的调查，不仅有两个票友会，而且京剧爱好者的年龄从20岁到80岁都有，有很多是华人后代和当地人，这说明京剧艺术后继有人”。实际上，在蒙特利尔的大学艺术系里也有西人的京剧班，学习唱念做打。每年他们还选派优秀学生到中央戏剧学院进修两个月。本地的艺术学校音乐系也对京剧的音乐表现手法很感兴趣。他们也都观看了演出。

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就在此次“2018年欢乐春节戏曲晚会“的舞台上，“多伦多中国戏曲艺术协会”就参加了演出，还有华人后代孩子们登台。他们的演出稚嫩可爱，却有模有样，同样受到观众的热情欢迎。

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观看蒙特利尔演出的还有新当选不久的蒙特利尔市政府议长黄嘉玲女士以及多位赞助商。

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中国京剧院的艺术家们接下来还要到渥太华和温哥华两个城市演出。

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