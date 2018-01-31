如何对待历史？哈利法克斯市移走引起争议的英军名将雕像

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星期三（1月31日）下午在新斯科舍省会哈利法克斯市康沃利斯公园，一座同名雕像被移走。它将暂时在一个仓库里安身，等待市政府为它的去处做出最后决定。

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爱德华.康沃利斯（Edward Cornwallis, 1713-1776）是十八世纪的英军名将，哈利法克斯市的创建者，曾担任新斯科舍总督。他曾多次和印第安人作战，据说曾杀害俘虏，并为印第安人的头皮悬赏。新斯科舍省原住民一直要求搬走这座雕像，为此多次举行抗议示威，并与康沃利斯的支持者发生冲突。

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市政委员会星期二以12票支持、4票反对的投票结果通过了移走雕像的决议。目前还不清楚以康沃利斯命名的公园是否也要改名。新斯科舍省各地有许多以他的名字命名的街道，建筑物和公园，还有一个康沃利斯军事基地。

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新斯科舍省原住民吕贝卡.莫尔（Rebecca Moore）对康沃利斯雕像被移走感到高兴，认为这是和解的重要一步。她说，原住民并不是要抹去历史，这座雕像的位置应该是在博物馆里。

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（RCI with CBC, Cassie Williams）

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