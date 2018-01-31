阿尔伯塔省长警告BC省政府：敢拦输油管的路，我们就法庭见

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阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）威胁说，如果BC省政府阻挠跨山输油管（Trans Mountain pipeline）扩建项目，这属于“违宪行为”，阿尔伯塔省将采取经济报复行动和法律行动。

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BC省政府星期二提交一项关于防止原油泄漏的法规草案。如果草案通过，新输油管的修建将受阻。BC省政府表示，新法规的目的是在有更完善的研究之前限制稀释沥青的运输。联邦政府已经在2016年批准了跨山输油管的扩建。

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诺特利星期三（1月31日）召开紧急内阁会议，讨论阿尔伯塔省的应对措施。她表示，BC省政府的行为将损害两个省的经济和就业，并对全国造成影响。

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BC省新民主党去年靠与绿党结盟才得以上台执政。结盟意味着做出妥协。绿党一向反对输油管项目。

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一些分析人士认为，如果阿尔伯塔省和BC省开战，将会让总理特鲁多处于一个相当尴尬的境地。他和他领导的联邦自由党在BC省的支持率相当高，并不想为输油管得罪BC省选民。但是诺特利领导的阿省新民主党也是自由党的同盟，他也不希望看到从联邦转战省政坛的阿省保守党领袖肯尼（Jason Kenney）占上风。后者已经批评诺特利还击不力。

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（RCI with CBC）

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