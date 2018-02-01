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挣最低工资的大部分是女性

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 1 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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处于大选年的安大略省自由党政府2018新年伊始就把最低工资从每小时11.60加元猛升到14加元，并承诺在2019年把最低工资再次上调到每小时15加元，从而开始了加拿大主要省份大幅度拉升最低工资的浪潮。

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拉升最低工资

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今年10月份加拿大阿尔伯塔省新民主党政府将把该省的最低工资从每小时13.60加元拉升到15加元。

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但加拿大有不少人认为，在这么短的时间里大幅度提高最低工资是揠苗助长、不利于加拿大经济的发展。

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据加拿大广播公司报道，加拿大统计局的数字显示加拿大劳动人口中挣最低工资的人中有60万是女性，占挣最低工资人总数的60%。

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有不少人把最低工资称为生存工资，即能够维持温饱的工资。

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生存工资

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但专家们认为，最低工资和生存工资其实不是一回事；最低工资的概念先出现，随着社会的进步，一些专家开始用生存工资的概念取代最低工资概念。

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一百年前最低工资刚在加拿大问世时的目的是为了保护女工和童工的权益；因为那个时代纺织业等劳动密集型行业开始大量雇用女工和童工，而付给他们的薪酬少的可怜，女工和童工在遭受盘剥；确保女工和童工能够挣到最低工资，这个措施的目的是为了解决女工和童工受剥削的问题。

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随后，人们发现不但女性和童工，从事简单劳动的男性也有受到雇主盘剥的问题；于是最低工资被扩大到所有的社会就业人口。

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缺乏共识

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加拿大经济专家Armine Yalnizyan指出，安大略省政府今年把最低工资提高到每小时14加元，这差不多等于安大略省平均工资水平的55%到60%；但最低工资到底应该是多少，应该与社会平均工资水平保持在什么样的比例，这个问题从来就没有在经济界得到过共识、也没有得到过加拿大社会的共识。

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收听如果说最低工资水平在加拿大从来没有得到过社会共识的话，生存工资应该是多少就更没有共识了。

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根据维权组织Living Wage Canada的测算，在多伦多这样住房费用昂贵的城市，生存工资应该是每小时18.52加元。

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为啥弃高而取低

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在多伦多打工的 Emily Hurlock / Rob Krbavac/CBC

正是由于安大略省即便把最低工资水平提高到每小时15加元也远远达不到在多伦多生活所需要的生存工资18.52加元的水平，在多伦多面包店打工的21岁女孩Emily Hurlock才决定离开目前最低工资14加元的多伦多前往最低工资只有10.70加元的新斯科舍省生活，因为那里的最低工资水平不高但生活费用也不高。

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Emily Hurlock说她在多伦多面包店打工现在的小时工资是13.50加元，安省最低工资的提高也不过是让她每小时多挣0.5加元而已，这点工资在多伦多这样生活费用昂贵的城市里讨生活实在是压力太大了；而且最低工资提高后像她这样的年轻人要找工作和换工作就更困难了，雇主们在最低工资提高后就不愿意雇用那些缺乏工作经验的年轻人了。

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RCI with  Jacqueline Hansen/CBC

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