加拿大总督将参加平昌冬奥会，奥组委陆续公布参赛队员名单

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现在离第23届冬奥会开幕还有一个多星期，加拿大总理办公室发布的一项声明证实，总督朱莉·帕耶特（Julie Payette）将出席在韩国举办的冬奥会。

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平昌冬季奥运会将于2月9日至25日举行。届时，加拿大国家元首将参加开幕式，参观加拿大运动员的驻地，并观看开始的几场比赛。

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总理特鲁多在声明中说：“总督出席冬奥会，将为我们的运动员加油，让他们知道加拿大人为他们感到自豪”。

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据悉，加拿大总督将于2月7日至2月12日访问韩国。这是帕耶特女士首次访问韩国。此前加拿大总督最后一次访问韩国是在2013年。

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加拿大奥组委在过去一周的时间里， 陆续公布了各个项目代表队的参赛运动员名单。

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1月29日公布的有高山速降滑雪队和越野滑雪队队员名单。1月28日公布了单板滑雪参赛队员和两种雪橇比赛代表队名单。之前公布的还有跳台滑雪、自由式滑雪等项目的参赛队员名单。

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加拿大女子冰球队在1998年日本长野冬奥会之前，基本是所向无敌，但那次金牌被美国夺走。之后的6次冬奥会中，则有五次是与美国队争夺金牌，只有一次是在都灵冬奥会上是与瑞典对阵。这次在平昌将继续与美国争夺。

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加拿大联邦政府支持运动员项目的执行长安妮·默克林格（AnneMerklinger）在接受加拿大广播公司记者的采访时说， 自从加拿大运动员在2010年温哥华冬奥会上赢得26枚奖牌，且破纪录地赢得14枚金牌以来， 加拿大在冬季运动项目上更自信， 更勇猛。 在索契冬奥会上又赢得25枚奖牌。

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按照一项国际体育研究的分析预测， 加拿大在此次冬奥会上有可能赢得33枚奖牌。加拿大的目标是争取赢得31枚奖牌。

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