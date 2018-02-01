专家预测：加拿大经济正在从“冲刺”转入“马拉松”

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经济学家们表示，加拿大经济在 2017 年的大部分时间出现了速度惊人的运转，但今年会开始减速，因为加拿大的经济已经达到了高速增长的高峰期。

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去年第4季度增长将低于央行预测

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本周三（1月31日），加拿大统计局公布了去年11月份的国内生产总值（GDP），显示11月加拿大的经济比10月增长了0.4%。

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现在去年12月份的数据还没出来，但加拿大广播公司采访的一些经济学家预测，去年第4季度加拿大经济的平均增长率将为2%左右.

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这个数据低于去年上半年的平均增长率3%，同时也将低于加拿大央行的预测，央行一直预测2017年4季度经济会增长2.5%。

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这些专家还预计，2018年经济增长将进一步下滑至2%左右，2019年则下滑至2% 以下。

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从“冲刺”转入“马拉松”

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宏利资产管理公司（Manulife Asset Management）的资深经济学家弗朗西斯•唐纳德（Frances Donald）表示，加拿大的增长在2017年可能达到了顶峰，逐步放缓，明年进一步进入缓和阶段，这就好像是从冲刺状态转入了马拉松长跑一样。

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专家们还说，对于加拿大这样的国家，即便是2% 的增长率，也是相当健康的。

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“明显冲击”

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弗朗西斯•唐纳德同时表示，安大略省和阿尔伯塔省提升最低工资标准、新的抵押贷款规定、北美自由贸易协定谈判、央行最近3次加息，这些因素都可能对加拿大的经济造成不小的冲击。

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尤其是北美自由贸易谈判的不确定前景，是加拿大央行今年在决定货币政策时面临的最棘手问题之一。

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蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）表示，从目前来说，我们认为央行在今年的下半年还会有两次加息，但这要看北美自由贸易协定重谈的最后结果。

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加拿大帝国商业银行 CIBC 的世界市场高级经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示，央行提升基准利率，通常需要6到8个季度才能看到其对整体经济和消费者习惯的影响。

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他说，这需要一定时间，我们现在还没有完全看到央行近来几次加息所产生的影响。

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加拿大vs世界

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上个星期，国际货币基金组织（IMF）把对2018年和2019年的全球经济增长预测提高到 3.9%，比10月份的预测高出 0.2 个百分点。

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国际货币基金组织说，美国大幅减税可能会推动美国吸引投资，并有助于美国的主要贸易伙伴。

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国际货币基金组织预计，美国经济今年将增长2.7%，高于2017年的2.3%。

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但蒙特利尔银行 的经济学家波特表示，加拿大只会从美国的税收改革中获得“微薄的好处”，因为这一政策最大的受益者是美国自己。

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加拿大帝国商业银行的经济学家门德斯也表示，美国减税措施实际上会增加对加拿大的竞争，使加拿大更难吸引来新的企业和人才。

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他说，当然，强大的美国经济永远对加拿大的经济增长有利，但美国竞争力的加强会使我们难以吸引资本和人才。”

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不过，宏利（Manulife）的弗朗西斯·唐纳德（Frances Donald）指出，加元低，外国对加拿大产品的需求不断增长，这对加拿大今年的出口来说应该不错。

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(RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani / CBC)

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