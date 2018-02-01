多伦多市对酒店和 Airbnb 短租征税 4%

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多伦多市议会批准了针对酒店和 Airbnb 等短租征收的一道新税，税率为 4%。

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多伦多市议会中原来曾经有人建议税率 10%，但最后的决定是 4%。

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多伦多旅游局的一份新报告显示，2017年有 4300万名游客来到多伦多，总花费超过88亿加元，据估计游客中三分之二来自加拿大的其他地区。

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多伦多预计新税将给城市每年增加约 1600 万加元的收入。

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现在，市政府面临的最大问题就是由谁来负责收这笔税。

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市政工作人员建议市政厅与大多伦多酒店协会 Greater Toronto Hotel Association 和 Airbnb 等短期出租公司签订有关收集新税的协议。

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Airbnb 加拿大分部的公共政策经理 Alex Dagg 表示，Airbnb 将把这道税自动纳入其出租平台系统，多伦多市政府将会收集到所有的税金。

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在 Airbnb上进行短租的几位业主表示，他们觉得 4% 的税率是公平的。

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多伦多酒店业曾经反对新税，理由是各个酒店已经在向市政府缴纳商业税，并接受很多部门的监管。

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作为让步，多伦多同意各酒店不必再向多伦多旅游局 Tourism Toronto 支付一笔营销费用。

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（RCI with CBC）

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