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加拿大邮局发行纪念2018年黑人历史文化月邮票

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 1 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大邮政局星期四（2月1日）开始发行2018年黑人历史文化月纪念邮票。这套邮票有两张，分别是林肯.亚历山大（Lincoln M. Alexander，1922-2012）和凯.利文斯顿（Kay Livingstone，1918-1975）的头像。

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亚历山大出生在多伦多，多年致力于推动种族平等和维护有色少数族裔权益。他在1968年当选进入众议院，成为加拿大第一位黑人议员。1985年，他被任命为安大略省督。他经常用“我能做到的事，你也能做到”来鼓励后辈。为了表彰他的杰出贡献，加拿大政府在2015年把1月21日定为“林肯.亚历山大纪念日”。

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亚历山大的葬礼。（CP/Nathan Denette）

利文斯顿是“有色少数族裔”（visible minority）一词的创造者。她出生在安大略省伦敦市，但成年后的大部分时间在多伦多度过。她在那里成为一名电台节目主持人，并开始从事社会活动和人道救助活动。她终生致力于维护黑人女性权益，在上个世纪70年代创办了加拿大黑人妇女大会。2011年，她被命名为“加拿大历史名人”。

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加拿大邮政局总裁迪帕克.肖普拉（Deepak Chopra）说，林肯.亚历山大和凯.利文斯顿为加拿大黑人和其他少数族裔打开了无数大门。他们的榜样推动了加拿大多元、尊重和包容价值观的形成。

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