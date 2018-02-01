差点被他拧断脖子：多伦多连环凶案嫌犯的旧友回忆惊魂夜

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去年春天，彼得.斯格罗莫（Peter Sgromo）刚从旧金山搬回安省桑德贝市不久，就在一个社交APP上收到一个熟人的邀请，约他下次去多伦多时一聚。这个熟人就是两周前被逮捕、目前被指控五项一级谋杀罪的布鲁斯.麦克阿瑟（Bruce McArthur）。

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斯格罗莫本星期在接受CBC采访时说，当他从电视上认出多伦多连环杀人案的嫌犯是他的老熟人时，不由得庆幸自己在两人相聚的那天晚上听从了自己的直觉，及时脱身。

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因为有共同的朋友，斯格罗莫过去和麦克阿瑟曾经见过几次。虽然两人关系不算密切，但他觉得麦克阿瑟的邀请发自真心，并不是客套话，因此就接受了。不久后的一天晚上，他们约在多伦多的一家酒吧见面。

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那天晚上，他们聊生意，聊旅行，话题很轻松，完全没有发展成一夜情的迹象。斯格罗莫回忆说，只有在麦克阿瑟讲到不久前在意大利旅行时的一次艳遇时，他觉得有点意外。麦克阿瑟告诉他，那人喜欢暴力性爱。

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斯格罗莫没法把麦克阿瑟和暴力性爱联系起来。在他想象中，和这个六十多岁的老园丁在一起，应该是一起做意大利面食，一起吃喝谈笑，总之都是温馨场面。

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接下来的发生的事证明他完全看走了眼

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到了分手的时候，他们像一般男同性恋惯常做的那样拥抱道别。但不知是谁先主动，两人开始接吻。麦克阿瑟随后提出用自己的车送斯格罗莫回酒店。他接受了。

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那是一辆厢式货车，里面被完全腾空了。斯格罗莫想起麦克阿瑟的职业，应该经常需要运送东西，因此也没觉得反常。两人坐在车尾的座位上，开始亲热。过了一会儿，麦克阿瑟抓住他的头往下按，斯格罗莫试图挣脱。麦克阿瑟接下来的举动让他开始觉得不对劲了。

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麦克阿瑟粗暴地抓住他的脖子狠狠地拧。斯格罗莫是个壮汉，脖子相当粗，麦克阿瑟居然用一只手就能紧紧抓住，而且力气很大。斯格罗莫说，再多几秒钟，他完全可能被拧断脖颈丧命。紧要关头，他过去上过的自卫课帮上了忙。他攥住了麦克阿瑟肘部的尺骨端，也就是通常被称作“麻筋儿”的地方，迫使对方松了手。

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不想就此罢休的麦克阿瑟邀请斯格罗莫去自己家。斯格罗莫答应了，但表示要先回酒店去一趟，看看他留在那里的正在生病的狗怎么样了。回到酒店，他一上楼就给麦克阿瑟发了个短信，说因为狗病得太厉害，他不能去了。

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此后两人再没联系过。斯格罗莫也没有报警。他再次看走眼，以为麦克阿瑟就是喜欢暴力性爱而已。

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目前警方已经把搜查被害者残骸的范围从多伦多市扩大到周边的Peel，York和Durham地区。前警官布莱恩（Kevin Bryan）说，他们会先彻底搜查，然后把找到的所有骸骨交由法医鉴别人数，分析死因。

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2012年5月，中国留学生林俊被杀害前，凶手曾把另一名男子用同样方式捆绑在床上，并拍下视频。公寓楼监视录像显示此人第二天平安离开。警方曾呼吁他提供线索。和斯格罗莫不同的是，他后来从未公开露面。

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（RCI with Ionna Roumeliotis，Shanifa Nasser ）

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