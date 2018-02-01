（CBC News）

差点被他拧断脖子：多伦多连环凶案嫌犯的旧友回忆惊魂夜

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 1 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

去年春天，彼得.斯格罗莫（Peter Sgromo）刚从旧金山搬回安省桑德贝市不久，就在一个社交APP上收到一个熟人的邀请，约他下次去多伦多时一聚。这个熟人就是两周前被逮捕、目前被指控五项一级谋杀罪的布鲁斯.麦克阿瑟（Bruce McArthur）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯格罗莫本星期在接受CBC采访时说，当他从电视上认出多伦多连环杀人案的嫌犯是他的老熟人时，不由得庆幸自己在两人相聚的那天晚上听从了自己的直觉，及时脱身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被指控五项一级谋杀罪的麦克阿瑟（Facebook/CP）

因为有共同的朋友，斯格罗莫过去和麦克阿瑟曾经见过几次。虽然两人关系不算密切，但他觉得麦克阿瑟的邀请发自真心，并不是客套话，因此就接受了。不久后的一天晚上，他们约在多伦多的一家酒吧见面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那天晚上，他们聊生意，聊旅行，话题很轻松，完全没有发展成一夜情的迹象。斯格罗莫回忆说，只有在麦克阿瑟讲到不久前在意大利旅行时的一次艳遇时，他觉得有点意外。麦克阿瑟告诉他，那人喜欢暴力性爱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯格罗莫没法把麦克阿瑟和暴力性爱联系起来。在他想象中，和这个六十多岁的老园丁在一起，应该是一起做意大利面食，一起吃喝谈笑，总之都是温馨场面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接下来的发生的事证明他完全看走了眼

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到了分手的时候，他们像一般男同性恋惯常做的那样拥抱道别。但不知是谁先主动，两人开始接吻。麦克阿瑟随后提出用自己的车送斯格罗莫回酒店。他接受了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那是一辆厢式货车，里面被完全腾空了。斯格罗莫想起麦克阿瑟的职业，应该经常需要运送东西，因此也没觉得反常。两人坐在车尾的座位上，开始亲热。过了一会儿，麦克阿瑟抓住他的头往下按，斯格罗莫试图挣脱。麦克阿瑟接下来的举动让他开始觉得不对劲了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克阿瑟粗暴地抓住他的脖子狠狠地拧。斯格罗莫是个壮汉，脖子相当粗，麦克阿瑟居然用一只手就能紧紧抓住，而且力气很大。斯格罗莫说，再多几秒钟，他完全可能被拧断脖颈丧命。紧要关头，他过去上过的自卫课帮上了忙。他攥住了麦克阿瑟肘部的尺骨端，也就是通常被称作“麻筋儿”的地方，迫使对方松了手。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不想就此罢休的麦克阿瑟邀请斯格罗莫去自己家。斯格罗莫答应了，但表示要先回酒店去一趟，看看他留在那里的正在生病的狗怎么样了。回到酒店，他一上楼就给麦克阿瑟发了个短信，说因为狗病得太厉害，他不能去了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此后两人再没联系过。斯格罗莫也没有报警。他再次看走眼，以为麦克阿瑟就是喜欢暴力性爱而已。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前警方的搜查区域。（CBC News）

目前警方已经把搜查被害者残骸的范围从多伦多市扩大到周边的Peel，York和Durham地区。前警官布莱恩（Kevin Bryan）说，他们会先彻底搜查，然后把找到的所有骸骨交由法医鉴别人数，分析死因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2012年5月，中国留学生林俊被杀害前，凶手曾把另一名男子用同样方式捆绑在床上，并拍下视频。公寓楼监视录像显示此人第二天平安离开。警方曾呼吁他提供线索。和斯格罗莫不同的是，他后来从未公开露面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Ionna RoumeliotisShanifa Nasser ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

震惊：多伦多连环杀手被控五项谋杀 同性恋社区批评警方调查不力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le spectacle Afrique en Cirque de Yamoussa Bangoura

RCI | English

ANWR protection a cause for Yukon photographer

RCI | Español

Red de solidaridad Guatemala-Marítimas saluda el nombramiento de Defensor canadiense de los DDHH

العربية | RCI

اليمن: هل تبصر دولة الجنوب النور مجدداً؟

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志