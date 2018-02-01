加拿大议会反性骚扰：这次轮到新民主党，一名议员被调查

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加拿大联邦新民主党领袖贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）星期四（2月1日）宣布对来自里贾纳的本党议员埃林.韦尔（Erin Weir）进行独立调查。他被指控对女性有骚扰行为。但是辛格表示，指控他的骚扰行为与性无关。

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韦尔本周二通过电邮告诉党内议员，他有意竞选新民主党议员团主席一职。来自魁北克省的新民主党议员克里斯蒂娜.莫尔（Christine Moore）在回复韦尔时说，她认为韦尔是最不适合担任这个职位的人。有太多的女性向她抱怨过他的骚扰，其中大部分是工作人员。就连她自己，和他单独见面也会感到不舒适。以目前的政坛状况，她认为韦尔最好还是不要参选，免得给大家惹麻烦。

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莫尔的邮件也发给了辛格和其他新民主党议员。辛格随后宣布进行调查。韦尔在调查期间将暂不参加议员团活动。他已发表声明，坚称自己从未骚扰过任何人，并希望调查立刻开始，早日还他清白。

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上个星期已有多位联邦和省政坛人士因性骚扰指控辞职，其中包括自由党内阁体育部长赫尔（Kent Hehr），安省保守党领袖布朗（Patrick Brown）和新斯科舍省保守党领袖贝利（Jamie Baillie）。

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（RCI with CBC, Aaron Wherry, Katie Simpson）

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