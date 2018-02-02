作茧自缚：特鲁多政府在参议院运转不灵

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特鲁多的自由党联邦政府上台后两年多以来，加拿大参议院在审批众议院已经通过的法案方面进展缓慢，自由党政府在参议院通过的法案比哈珀保守党在同一执政期间通过法案的数量差不多少了一半；这与4年前特鲁多还是反对党领袖时作出的取消参议院自由党议会党团、把所有自由党参议员都变成独立参议员的决定有直接的关系。

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人无远虑必有近忧

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当时正是媒体成天连篇累牍的报道达菲等保守党和自由党参议员冒领住房津贴、乱花差旅费和议员办公费丑闻的时候，为了从这些负面报道中脱身并显得比当时执政的哈珀保守党更占道德高地，特鲁多做出了与加拿大参议院所有自由党参议员脱钩的决定。

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不过应了那句老话：人无远虑必有近忧。现在成了执政党政府总理的特鲁多发现，如果在参议院中占多数的自由党议员仍然在自由党参议院议会党团大旗下运作，他的日子会好过的多。

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在加拿大的议会民主制度下，众议院通过的法案只有在参议院获得批准后才能成为法律。

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不想当橡皮图章

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由于加拿大的参议员不是像众议员那样由民选产生、而是由执政党总理任命，他们一般是按照自己政党的意愿在参议院进行投票表决，以至于加拿大的参议院过去多年来一直有橡皮图章的名声。

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但现在加拿大参议院倒是真的有些独立风采，不但花很长时间对执政党在众议院已经通过的法案进行审议，而且对其中至少20%的法案要求进行修改；这是以前没有过的事情。

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加拿大的一些政治评论家们认为，自由党政府总理特鲁多现在恐怕很想有一个橡皮图章式的参议院。

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据加拿大广播公司记者Chris Hall 和 John Paul Tasker 的分别报道，特鲁多的自由党政府准备采取措施改善参议院的运作效率，加快法案被审议通过的速度；特别是要在今年7月1日之前通过大麻合法化法案。

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特鲁多要变法

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特鲁多自由党政府采取的措施首先是请自由党政府在参议院的负责人Peter Harder 参议员出席内阁会议。Peter Harder参议员虽然没有自由党参议院议会党团领袖的头衔，但事实上在扮演着这个角色。

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过去不论是自由党政府执政还是保守党政府执政，执政党在参议院的负责人都是内阁成员、都参加内阁会议；但这个惯例在特鲁多政府的前两年执政期间并没有实行。

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Peter Harder 参议员在应邀参加1月中旬在安大略省伦敦市举行的自由党内阁务虚会上向内阁部长们介绍了哪些众议院通过的法案会在参议院遇到麻烦、哪些参议员需要下更多的力气进行游说才能争取到赞成票等情况。

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第二个提高参议院通过法案效率的措施是采用限制辩论时间的手段，这个手段虽然会被诟病为不民主，但确实有效；前哈珀保守党政府控制的参议院就是靠上百次的使用这个手段才较快的通过了一些有争议的法案。

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但一些加拿大参议院的议员指出，众议院用了至少几个月甚至半年多的时间辩论和通过法案，参议院不过才用一个多月的时间进行审议，这不是这拖延、而是在尽到参议院的责任；采用限制辩论时间的手段既没有必要、也不是解决问题的好办法。

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RCI with CBC

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