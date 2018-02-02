Canadian Press

作茧自缚：特鲁多政府在参议院运转不灵

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 2 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

特鲁多的自由党联邦政府上台后两年多以来，加拿大参议院在审批众议院已经通过的法案方面进展缓慢，自由党政府在参议院通过的法案比哈珀保守党在同一执政期间通过法案的数量差不多少了一半；这与4年前特鲁多还是反对党领袖时作出的取消参议院自由党议会党团、把所有自由党参议员都变成独立参议员的决定有直接的关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Nathan Denette/Canadian Press

人无远虑必有近忧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时正是媒体成天连篇累牍的报道达菲等保守党和自由党参议员冒领住房津贴、乱花差旅费和议员办公费丑闻的时候，为了从这些负面报道中脱身并显得比当时执政的哈珀保守党更占道德高地，特鲁多做出了与加拿大参议院所有自由党参议员脱钩的决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过应了那句老话：人无远虑必有近忧。现在成了执政党政府总理的特鲁多发现，如果在参议院中占多数的自由党议员仍然在自由党参议院议会党团大旗下运作，他的日子会好过的多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大的议会民主制度下，众议院通过的法案只有在参议院获得批准后才能成为法律。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

不想当橡皮图章

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于加拿大的参议员不是像众议员那样由民选产生、而是由执政党总理任命，他们一般是按照自己政党的意愿在参议院进行投票表决，以至于加拿大的参议院过去多年来一直有橡皮图章的名声。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但现在加拿大参议院倒是真的有些独立风采，不但花很长时间对执政党在众议院已经通过的法案进行审议，而且对其中至少20%的法案要求进行修改；这是以前没有过的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的一些政治评论家们认为，自由党政府总理特鲁多现在恐怕很想有一个橡皮图章式的参议院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者Chris Hall 和 John Paul Tasker 的分别报道，特鲁多的自由党政府准备采取措施改善参议院的运作效率，加快法案被审议通过的速度；特别是要在今年7月1日之前通过大麻合法化法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自由党政府在参议院的负责人Peter Harder / Adrian Wyld / Canadian Press

特鲁多要变法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多自由党政府采取的措施首先是请自由党政府在参议院的负责人Peter Harder 参议员出席内阁会议。Peter Harder参议员虽然没有自由党参议院议会党团领袖的头衔，但事实上在扮演着这个角色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去不论是自由党政府执政还是保守党政府执政，执政党在参议院的负责人都是内阁成员、都参加内阁会议；但这个惯例在特鲁多政府的前两年执政期间并没有实行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peter Harder 参议员在应邀参加1月中旬在安大略省伦敦市举行的自由党内阁务虚会上向内阁部长们介绍了哪些众议院通过的法案会在参议院遇到麻烦、哪些参议员需要下更多的力气进行游说才能争取到赞成票等情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二个提高参议院通过法案效率的措施是采用限制辩论时间的手段，这个手段虽然会被诟病为不民主，但确实有效；前哈珀保守党政府控制的参议院就是靠上百次的使用这个手段才较快的通过了一些有争议的法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但一些加拿大参议院的议员指出，众议院用了至少几个月甚至半年多的时间辩论和通过法案，参议院不过才用一个多月的时间进行审议，这不是这拖延、而是在尽到参议院的责任；采用限制辩论时间的手段既没有必要、也不是解决问题的好办法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
Les animateurs Stéphane Parent, Anne-Marie Yvon, Marc Montgomery, Marie-Claude Simard et Leonardo Gimeno.RCI | Français

Tam-Tam Canada au pays des Noirs

RCI | English

Mexican human rights activists seek help from Canada

RCI | Español

Cómo crear una imagen para el Mes de la historia de los negros

العربية | RCI

مونتريال تشهد ولادة نجمة جديدة في سماء الأغنية الطربية

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志