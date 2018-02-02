此照片荣获《加拿大地理》摄影比赛最佳景观奖

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在《加拿大地理》杂志举办的“展示你的家乡”摄影比赛中，迈克尔·温莎（Michael Winsor）的照片赢得最佳景观类第一名。

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迈克尔就住在纽芬兰省的圣约翰斯，是一名专业摄影师。他花了很多时间在纽芬兰和拉布拉多到处旅行寻找完美的镜头。获奖照片是他在波纳维斯塔湾（Bonavista Bay）发现的独特景色。

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波纳维斯塔湾是纽芬兰岛东部大西洋海岸边众多的海湾之一。那是夏日里一个平静的夜晚，海湾中停着平底船，岸边则是钓鱼的台阶。由于水面非常平静，没有一丝波纹， 因此就像一面镜子反射着蓝天的颜色。温莎称这是一种非常独特和短暂的“反射现象”，在黄昏时期呈现出“蓝色时段”。

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他拍摄这张照片时用了七秒钟曝光时间。这就意味着，在这段时间里，拍摄对象有任何动静，都会使照片变得模糊不清。可这张照片，连船上的数字都非常清楚。 他说这在纽芬兰海湾是很令人惊叹的。

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温莎以拍摄加拿大的自然景观为主。他最近向圣约翰新的Alt酒店出售了3,500张照片。每张照片都调整到2英寸见方，拼成一个10英尺高的展板，摆放在酒店的大厅里。

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《加拿大地理》杂志的此次“展示你的家乡”摄影比赛还有另外几个类别，包括 历史、动植物、文化和休闲、社区民主等。

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