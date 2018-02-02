加拿大女性的心脏健康问题引关注

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根据一份新的报告，加拿大需要加强对妇女患心脏病的研究、诊断和治疗。

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加拿大渥太华市的组织 – “心脏与中风 ” Heart & Stroke 本周四发布了一个报告，报告说，加拿大妇女死于心脏病的几率是死于乳腺癌的5倍，约 78% 的女性错过了早期心脏病发作迹象，但目前加拿大有关心脏病的临床研究三分之二集中在男性身上。

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症状不一样

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BC省心血管健康中心 （ BC Centre for Improved Cardiovascular Health ）的科学主任卡琳·汉弗里斯（Karin Humphries）说，男性和女性在心脏病发作时都很可能抱怨胸痛，但女性还可能有其他的一些症状，如感觉疲劳、气短、出汗和心悸。

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多伦多女子学院医院 （Women’s College Hospital ）的心脏科主任波拉·哈维（Paula Harvey）医生说， 60岁以下的女性患心脏病的比例和死亡率在上升，尤其是女性若有了一次心脏病发作，在 12个月内再次发作心脏病或死亡的几率高于男性。

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上述报告的作者说，心脏病发作对女性更为致命，部分原因是妇女的心脏因怀孕、更年期和荷尔蒙变化而受到影响。

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有些族裔风险更大

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上述报告还说，有些族裔的妇女面临更大的风险，南亚裔、华裔、非洲-加勒比裔妇女比白种妇女更容易患心脏病。

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（RCI with CBC）

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