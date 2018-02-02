RCI

网络广播 2018/02/02

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 2 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、吴薇和沈二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的 Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1      作茧自缚：特鲁多政府在参议院运转不灵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的自由党联邦政府上台后两年多以来，加拿大参议院在审批众议院已经通过的法案方面进展缓慢，自由党政府在参议院通过的法案比哈珀保守党在同一执政期间通过法案的数量差不多少了一半；这与4年前特鲁多还是反对党领袖时作出的取消参议院自由党议会党团、把所有自由党参议员都变成独立参议员的决定有直接的关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 不能拼爹怎么办？经济学家建议设立婴儿基金

（STR/AFP/Getty Images)

缩小贫富差距是许多国家面临的挑战。一些经济学家提出了一个设想：建立“婴儿基金”，在低收入家庭的孩子走上社会时助他们一臂之力。提出这个设想的经济学家之一是美国纽约新学院的戴里克.汉密尔顿（Darrick Hamilton）。CBC主持人A.M. Tremonti 概括说，婴儿基金的设想是一次性地给每个孩子一笔资金。这笔钱最多可达5万美元，最少不过数百美元，视各人的家庭贫富程度而定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 《你和名画里的谁最像？谷歌艺术App的人脸搜索》

Google Arts & Culture app 通过自拍让和名画里的人物认亲。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1.  挣最低工资的大部分是女性

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

处于大选年的安大略省自由党政府2018新年伊始就把最低工资从每小时11.60加元猛升到14加元，并承诺在2019年把最低工资再次上调到每小时15加元，从而开始了加拿大主要省份大幅度拉升最低工资的浪潮。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 经济，贸易，反性骚扰：加拿大议会复会，议员重返众议院

(Radio-Canada)

加拿大众议院星期一（1月29日）复会，过完寒假的议员们重返首都渥太华。加拿大总理特鲁多一天前在和本党议员见面时已经宣布了联邦政府这个会期的工作重点：经济，贸易，变革……。但是他也明白，反性骚扰运动很可能在今后几个月抢掉其他话题的风头，尤其是如果有其他议员、官员因此落马的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

祝您周末愉快，我们下次节目见！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
Les animateurs Stéphane Parent, Anne-Marie Yvon, Marc Montgomery, Marie-Claude Simard et Leonardo Gimeno.RCI | Français

Tam-Tam Canada au pays des Noirs

RCI | English

Mexican human rights activists seek help from Canada

RCI | Español

Cómo crear una imagen para el Mes de la historia de los negros

العربية | RCI

اليمن: هل تبصر دولة الجنوب النور مجدداً؟

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志