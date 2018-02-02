网络广播 2018/02/02

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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1． 作茧自缚：特鲁多政府在参议院运转不灵

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特鲁多的自由党联邦政府上台后两年多以来，加拿大参议院在审批众议院已经通过的法案方面进展缓慢，自由党政府在参议院通过的法案比哈珀保守党在同一执政期间通过法案的数量差不多少了一半；这与4年前特鲁多还是反对党领袖时作出的取消参议院自由党议会党团、把所有自由党参议员都变成独立参议员的决定有直接的关系。

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不能拼爹怎么办？经济学家建议设立婴儿基金

缩小贫富差距是许多国家面临的挑战。一些经济学家提出了一个设想：建立“婴儿基金”，在低收入家庭的孩子走上社会时助他们一臂之力。提出这个设想的经济学家之一是美国纽约新学院的戴里克.汉密尔顿（Darrick Hamilton）。CBC主持人A.M. Tremonti 概括说，婴儿基金的设想是一次性地给每个孩子一笔资金。这笔钱最多可达5万美元，最少不过数百美元，视各人的家庭贫富程度而定。

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《你和名画里的谁最像？谷歌艺术App的人脸搜索》

Google Arts & Culture app 通过自拍让和名画里的人物认亲。

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挣最低工资的大部分是女性

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处于大选年的安大略省自由党政府2018新年伊始就把最低工资从每小时11.60加元猛升到14加元，并承诺在2019年把最低工资再次上调到每小时15加元，从而开始了加拿大主要省份大幅度拉升最低工资的浪潮。

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经济，贸易，反性骚扰：加拿大议会复会，议员重返众议院

加拿大众议院星期一（1月29日）复会，过完寒假的议员们重返首都渥太华。加拿大总理特鲁多一天前在和本党议员见面时已经宣布了联邦政府这个会期的工作重点：经济，贸易，变革……。但是他也明白，反性骚扰运动很可能在今后几个月抢掉其他话题的风头，尤其是如果有其他议员、官员因此落马的话。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周末愉快，我们下次节目见！

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