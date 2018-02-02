渥太华学区为啥封杀这个写作竞赛？

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加拿大一些主要省份开始快速拉升最低工资，但加拿大社会对此并不是一边倒的支持、而是有不少反对声音。

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加拿大非政府研究机构The Fraser Institute邀请加拿大中学生和大学生们参加“大幅度拉升最低工资是否是错误政策”的写作竞赛，有三个1500加元的奖金分别发给高中生、大学生和研究生类别的竞赛优胜者。

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加拿大广播公司报道说，一月份早些时候，Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) 学区委员会知会所属各个中学The Fraser Institute举行这一征文竞赛的消息；但在新闻网站PressProgress报道了中学生们被邀请参加有关最低工资问题的征文竞赛后，该学区委员会一月底决定不参加这一征文竞赛，因为这个征文竞赛的题目带有偏见。

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Ottawa-Carleton学区委员会指出，征文竞赛主办方提供的一边倒的研究资料显示，加拿大88%的最低工资打工者不属于低收入家庭；拉升最低工资会减少就业岗位，特别是让年轻人和移民更难找到工作；还用动画视频显示拉升最低工资是误导性政策。

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The Fraser Institute说其组织的有关最低工资问题的征文竞赛是要公开和不带偏见的讨论重要的社会问题；而且参加征文竞赛的学生们被要求从四个方面客观的考虑和评价拉升最低工资问题，这四个方面是：省政府是否应拉升最低工资、拉升最低工资对加拿大经济会带来的影响、拉升最低工资是否能有效的帮助低收入加拿大人、有没有能实质性帮助加拿大低收入家庭的其它政策选项。

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RCI with Sophia Harris / CBC

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