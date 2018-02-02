美国1月新增 20万个工作，工资上涨为 8 年最快

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今年1月份美国新增加了20万个工作职位，而且工资上涨幅度为8年多来最快，这表明就业市场健康。

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美联社报道说，薪酬的快速增长表明雇主们正在争抢有限的人力资源。

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美国劳工部本周五（2月2日）在月度就业报告中表示，失业率已经连续4个月维持在 4.1%，是自 2000年以来的最低点。

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数据显示，在全球经济增长和国内消费者支出稳定的推动下，美国经济处于强劲增长态势。

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有分析家认为，小时工资的上涨以及近期通货膨胀率的上升，可能使美联储在未来几个月更有可能提息。

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另外，许多美国人似乎更有信心买房，2017年，美国二手房的销售达到了11年来的最高水平。

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与此同时，由于上市待售的房源减少，买房子的人越来越难找到合适的房子。对住房需求的增长推动2017年的住房建设达到了10年来的最快速度。

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加拿大的失业率近来也在持续下降，就业大增，去年12月全国失业率为 5.7%，是自 1976年以来的最低水平。

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（RCI with CP，AP）

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