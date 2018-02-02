加拿大新民主党前领袖穆凯尔到蒙大任教

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加拿大新民主党的前党领袖、现联邦议员汤姆·穆凯尔（Tom Mulcair）将在今年 6月离开政坛后，到蒙特利尔大学 （Université de Montréal）的政治学系担任客座教授。

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穆凯尔于周五（2月2日）上午发表一份声明说，参政 40年，现在到了翻过这一页的时候了。

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他说，当蒙特利尔大学来找我，要我和学生们分享我的经验时，我一点没有犹豫。

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蒙特利尔大学宣布，穆凯尔将教授新设立的环境与可持续发展硕士学位的课程，以及公共和国际事务硕士学位的课程。

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穆凯尔拥有麦吉尔大学（McGill University）的法律学学位，是魁北克律师协会（Quebec Bar）的成员。

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上个月，穆凯尔还出任了魁北克地球日（Earth Day Quebec）的董事会主席。

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自 2007 年以来，他一直是蒙特利尔 Outremont 选区的联邦议员。

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（RCI with CBC）

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