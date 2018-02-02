人类不是适合拥有核武器的可靠物种：一个资深核武专家的警告

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美国总统特朗普在本周的国情咨文中说，美国必须让自己的核武器更强大更先进，以吓退任何一个敢于攻击美国的国家。他宣称，也许未来会出现一个所有国家共同放弃核武的“神奇时刻”，但不是现在。在对特朗普的话感到担忧的人当中，有一个名叫丹尼尔.艾尔斯伯格（Daniel Ellsberg）。他曾担任美国国防部副部长特别助理，多年研究美国核武指令控制系统。

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艾尔斯伯格的新书《世界末日机器：一个核战争策划者的忏悔》去年年底刚刚出版。这个书名清楚表明他对核武器的看法。他本周在接受CBC采访时甚至表示，对掌握核武器这件事来说，人类根本不是可以信赖的物种，不论是美国人、德国人还是俄国人。

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他说，目前拥有核武器的九个国家中，即使是印度和巴基斯坦也有能力毁灭人类。更危险的是，核按钮并不是像一般人想象的那样掌握在美国总统等少数几个人手里。一个误会就可能把地球送进核冬天。从他开始接触美国核机密的上世纪50年代起到现在，世界仅仅是凭运气避免了核战争。

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而现在的核威胁比过去任何时候都要大。自1962年古巴导弹危机以来，这是第一次发生两个拥有核武器的国家领导人互相发出核打击威胁。

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并不是只有美国总统可以按下核按钮

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艾尔斯伯格说，在一般人的想象中，我们的核武器是上了锁的，开锁的密码只有总统知道。但实际上，有权知道并使用这个“密码”的还有许多人。如果位于夏威夷的太平洋指挥部和国防部之间的联系中断，太平洋战区总司令以及经他授权的指挥官可以按照他们对形势的判断决定是否发动核打击。

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苏联也曾有同类指令系统，以便保证下级指挥部可以在中心指挥部被摧毁时启动打击。艾尔斯伯格相信现在的俄罗斯和朝鲜也有同类系统。

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曾与核战擦肩而过

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艾尔斯伯格说，之所以到现在还没有发生核战争，完全是凭运气，而不是因为我们的核政策足够有效或者彼此的核威慑足够强大。除了1962年的古巴导弹危机外，冷战期间还有过几次美苏差点擦枪走火。其中一次是在里根执政时期。

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当时美国积极扩大军备，频频举行军事演习，苏军保持高度戒备，下令一旦受到攻击立刻发射核弹。1983年9月26日凌晨，苏军预警系统显示美国向苏联发射了五枚导弹。当时值班的军官名叫彼得罗夫（Stanislav Petrov）。他谨慎地等了几分钟，并向其他监测部门核实。事后证明是系统发生错误。

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艾尔斯伯格说，如果彼得罗夫那天严格遵守了指令，我们中的相当一部分人不会活到今天。

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力主避免和朝鲜开战

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艾尔斯伯格说，一旦发生核战争，全世界将有6亿人死亡，相当于一百次纳粹对犹太人的屠杀。这还不包括随后死于核污染造成的全球大饥荒的人数。另外，受害者将包括大量盟国国民。当年美国如果对东欧华沙条约组织成员国发动核打击，整个欧洲都会被核辐射笼罩。如果今天特朗普向朝鲜发射核弹，日本和韩国也会遭殃。

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当然还有中国和俄国。他记得冷战时期美国曾估计，如果发生核战争，中国和苏联加起来将有3亿2600万人丧生。

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70年代的斯诺登

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艾尔斯伯格这个名字为世人所知，是因为他曾在1971年泄漏美国国防部关于越南战争的秘密文件。他原打算接下来要公开手中的核机密文件，却被一场飓风打乱了计划。这是另一个故事了。

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根据艾尔斯伯格泄密事件拍摄的电影《The Post》（2017）获得今年奥斯卡奖最佳影片提名：

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（RCI with CBC，Anna Maria Tremonti）

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