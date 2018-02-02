和阿省的输油管同命运：魁北克省向美国出口电力计划受阻

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魁北克省水电局和美国马萨诸塞州签下该公司有史以来最大一笔出口电力的合同，还没来得及庆功，就遭到新罕布什尔州否决。这是因为，要向马萨诸塞州送电，新罕布什尔州是输电线路的必经之地。

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这个名为“北方通道项目”的出口合同预计每年向马萨诸塞州提供9.45万亿瓦时的电力，将每年给魁省水电局带来5亿加元的收入。

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但是新罕布什尔州负责审查该项目的委员会担心即将修建的输电线路影响环境，尤其是当地人视为珍宝的白山的环境和森林。

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魁北克省水电局表示虽然失望但不气馁，将提出其他方案。

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在加拿大，阿尔伯塔省的跨山输油管扩建项目在BC省也因环境原因受到了阻碍。

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（RCI with CP）

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