秘鲁工人发现早期华人移民墓葬

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上星期在秘鲁利马，一些正在铺设天然气管道的工人挖掘出三具早期华人移民的尸体。他们被葬在简陋的棺木中，身边有烟斗、瓷碗等器物。这里位于秘鲁西北部的卡拉瓦伊略地区，气候干燥，尸体已被自然风干。

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考古学家认为他们是十九世纪中晚期第一波来到此地的华人劳工，并估计随着天然气管道工程的进展，还会有更多的棺木被挖掘出来。当时秘鲁的甘蔗园和棉花种植需要大量劳动力。

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实际上，华人劳工在同一时期也去到其他拉美国家。古巴首都哈瓦那的华人墓地一度是最大的外来移民墓地之一。获得2013年美国好声音冠军的牙买加歌手Tessanne Chin的父亲是有印第安血统的华人。

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（RCI with Reuters）

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