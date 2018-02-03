Steve Berry/CBC

小心！遗传基因测试会让你丢掉隐私

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 3 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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随着科技日新月异的发展，自己采集DNA样本后送给专门公司的实验室进行检测已经成为很简单的事情，简单到只需拿试纸擦一下脸、或者是把一点唾液吐到试管里寄出去就行了；但这也带来了个人隐私失去保护的风险。

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DNA检测试剂盒

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据加拿大广播公司报道，一些加拿大人在圣诞节收到的一个礼物是脱氧核糖核酸DNA检测试剂盒，他们在寄出了DNA样本后正在等待检测结果；这些加拿大人中的大多数不知道他们把自己的DNA送出去检测会带来的风险。

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Steve Berry/CBC

加拿大阿尔伯塔省Medicine Hat居民Pam Carpenter Amero虽然没有收到DNA检测试剂盒这样的圣诞礼物，但她自己上网找到了AncestryDNA这一通过脱氧核糖核酸追踪查寻祖上根源的公司，因为她想知道自己到底有多少苏格兰血统。

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吃惊

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在交出了自己的DNA样本后，AncestryDNA公司给她的血统测试结果让她有些吃惊，她有42%的爱尔兰血统。

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这还不是让她最吃惊的。最让她吃惊的是，她被告知说她在新斯科舍省有个同父异母的妹妹。

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像AncestryDNA这样的DNA血统追溯公司在检测了顾客的脱氧核糖核酸样本后，会书面通知送交DNA样本检测的顾客，公司数据库中有多少人与其DNA相符，会是其父母、子女、或者是远房堂兄妹，等等；有的公司还会提供这些人的联系方式。

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Ancestry公司的数字显示，2017年黑色星期五这一天，该公司销售出去的DNA检测试剂盒就达到170万个。

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哈利法克斯律师 David Fraser / CBC

隐私

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哈利法克斯专营隐私保护的律师David Fraser指出，许多加拿大人不知道他们把自己的DNA样本送出去检测会带来的个人隐私失去保护的风险。比如，很多加拿大人并不想被别人认为远亲、也不想发现自己突然多出一些远亲来，更不想让人商业性使用自己的DNA信息；但有太多的人在网上点击 “I Agree”，在不知道自己授权同意的到底是什么东西的情况下就授权同意了。

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专家们指出，如果个人脱氧核糖核酸DNA信息到了保险公司手里，则保险公司会因为申请保险的人有遗传病基因而拒绝提供保险，或者是虽然同意提供保险但却大幅度提高保费。

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加拿大有法律禁止基因歧视，禁止雇主和保险公司索要个人DNA信息。

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RCI with Yvonne Colbert/CBC

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