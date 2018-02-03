你和名画里的谁最像？谷歌艺术App的人脸搜索

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– Google Arts & Culture app 通过自拍让你和名画里的人物认亲

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Google Arts & Culture 应用程序是由Google的2016年推出的，原本一直不愠不火，但这次通过自拍和名画里的人物相似度对比第一次得到了病毒式传播。该功能在美国部分地区发布时，Google Arts成为本周最流行iOS和Android的免费应用程序之一。

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分享热潮

无论是在Facebook还是在Twitter上，一时间，人人在贴出自己和名画中某个人物想象的对比图。

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比较抓眼球的是将名人和名画人物对应。例如，英国皇室和加拿大总理特鲁多。

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怎么玩？

这项功能并不在Google Arts & Culture 应用显眼的位置，甚至在主菜单里也找不到。

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你必须在主页沿着艺术头条内容往下划，结果会出现了一个试用框。对于应用程序而言，这是一个非常不明显的位置。这也可以看出谷歌的用心，这个功能是在为推广Google Arts & Culture！

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艺术和技术

但人们在使用过程中一个问题出现了！许多有色人种发现，他们的结果是有限的或倾向于屈从和偏激的作品。或者说他们的类似人物在名画中要比“白人”要少得多。

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这项自拍功能展示了技术如何使艺术更具吸引力，但同时也是我们通过普遍的视角来看到艺术的历史偏见。它反复强调了一个事实，就像科技行业一样，艺术世界仍然严重缺乏多样性。

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背后的AI驱动

这次掀起热潮的是这个人脸对比功能背后是谷歌和各大技术公司近年来重金投入的人工智能技术的发展。这和谷歌照片里的人脸识别功能一样，其基础是图像识别人工智能。

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人工智能在技术发展的基础上，目前最重要的环节是如何和日常的应用场景结合。这个自拍和名画中人脸的结合就是一个很棒的应用尝试。这其中包含的有人类的猎奇，自我认知、炫耀和社交等一大波人类特有的心理需求。

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人工智能应用成发展主题

人工智能仅仅在技术的层面发展不是其最终的目标。例如DeepMind击败世界围棋排名第一的柯洁只是一种炫技。而在强大技术支持下的应用才是下一阶段人工智能发展的主要内容。

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结果只会有一个，就是AI将无所不在。人们感知的只有应用的方便、快感、快捷…但殊不知你已经被人工智能包围。而且你同时也在自发地通过自己创造的内容不断喂养壮大人工智能这个巨兽。

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