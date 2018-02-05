郁闷：钱交给银行也会丢

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大人从小到大都被告知说，把钱放到银行是最安全的；但有些加拿大人却发现这个所谓常识并不总是正确的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Go Public节目组

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司Go Public节目组报道，住在安大略省Courtice地区的Jesse Hardy两年前在加拿大五大银行之一的TD Canada Trust的一家支行存入1万7千加元的股票证书，要求TD银行通过其下属的投资机构TD Waterhouse将这些股票出售，然后把出售款额存进他在TD银行的现金账户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jesse Hardy当时急需这笔钱用来帮助他母亲。他在发现这1万7千加元迟迟没有进入自己的现金账户后赶快与TD银行联系。他虽然是每个星期都与TD银行的有关部门打电话催问钱为什么还没有进账、哪里出了问题，但TD银行从来不给他回电话，事情也一直拖着没有结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jesse Hardy与TD

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

直到五个月之后TD银行才告知他，他的股票证书找不到了，要他与签发股票证书的机构联系再补发一张股票证书。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jesse Hardy赶紧按照TD银行的要求补办了一切手续，在他把补发的股票证书交给TD银行时却被告知原来的股票证书找到了，他得把补发的股票证书取消才行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jesse Hardy说这种折磨让人非常郁闷、让他一年里简直就像老了十岁；他说TD银行这样的大金融机构似乎根本不在乎顾客的感受，反正手里有几百万客户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TD银行最后向Jesse Hardy道了歉，说这种事情不应该发生；在管理层了解了情况后就立刻采取相应的措施直接与顾客沟通并解决了问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ashley Robinson与Scotiabank

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

住在卡尔加里的Ashley Robinson告诉加拿大广播公司说，她把出售汽车得到的2万1千加元认证支票交给Scotiabank，要求银行把这笔钱用来抵销其购车贷款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她按照规定等了5个工作日以让银行有时间确认这2万1千加元已经到帐。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但两个星期后她家附近的Scotiabank支行告诉她说，其认证支票找不到了；并告诉Ashley Robinson说她只有两个选择，或者是等银行找到她的认证支票，或者她自己找买她车的人要其重新签发认证支票；最让Ashley Robinson生气的是，银行要她继续为其已经卖掉的汽车支付每个月的购车贷款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

再很冤枉的又付了几个月的购车供款后，最后还是Ashley Robinson自己想办法解决了问题。她找到买她汽车的人告诉他自己遇到的问题，说服他再次签发了银行认证支票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

维权组织

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ashley Robinson告诉加拿大广播公司记者说，Scotiabank最后也没有找到那丢失的支票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Scotiabank在回答加拿大广播公司记者问题时说，Scotiabank为超过1千万加拿大客户提供服务，每年处理超过4亿次客户与银行的交易，出现一些错误在所难免；但银行会在发现错误后尽快采取措施加以解决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大消费者维权组织Democracy Watch创立者之一的Duff Conacher认为，加拿大银行规模巨大、存在店大欺客的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC Go Public’s Rosa Marchitelli

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada