假作真时真亦假：巨石相片受质疑

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在加拿大广播公司刊登了加拿大北冰洋岸边大裤子巨石的报道后，有的网民赞叹大自然的鬼斧神工，但也有不少网民质疑这是加工合成的照片、甚至说是假新闻。

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据加拿大广播公司报道，这一坐落在加拿大北极圈小镇Arctic Bay北冰洋岸边的巨石被当地因纽特人叫做Qarlinngua，意思是“像裤子一样”。

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2017年8月份，一位因纽特猎人拍下这巨石的相片后送给了加拿大广播公司北方部CBC North；CBC North发表了这张照片与读者们分享。

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一位认真的网友留言说，他上谷歌搜索却没有找到有关这块巨石的资料，这像是个假新闻；如果真有这么鬼斧神工的巨石，早就成了世界奇迹之一了，怎么会这么默默无名呢？

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不但是读者们会有这样的疑问，就是因纽特人聚集的努纳武特特区首府Iqaluit的旅游局都不知道这块大裤子巨石的存在；旅游局工作人员第一次看到巨石相片时也认为这是合成编辑的假相片。

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在与Arctic Bay因纽特人定居点的当地居民核实后，Iqaluit旅游局官员才向加拿大广播公司证实了这块大裤子巨石的存在；该巨石离已经很边远的Arctic Bay因纽特人定居点还有90公里，位于Baffin Island北部没有人烟的地区；想到达那块巨石只能乘船前往，需要4到5个小时才能抵达，而且只有在夏季海冰裂开的很短一段时间才能乘船前往。

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这是为什么这块五十多米高的鬼斧神工的巨石不被世人所知的原因。

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RCI with Priscilla Hwang/CBC News

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