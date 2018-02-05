骚扰下台风吹到特鲁多办公室

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在加拿大联邦和省政坛男性政治精英人物因性丑闻或行为不端指控而一个接一个被迫辞职的情况下，加拿大联邦政府总理特鲁多的一位主要助手也不得不黯然去职。

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据加拿大广播公司报道，在上个星期五夜里宣布辞职的Claude-Éric Gagné 是特鲁多办公室的运营副主任the deputy director of operations。

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不过Claude-Éric Gagné在其辞职声明中否认对他行为不端的指控，说他辞职是为了避开处于舆论风口浪尖给他健康带来的压力、也是为了不给自己热爱的团队的正常运作带来干扰。

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Claude-Éric Gagné在去年11月由于受到行为不端的指控而暂时停止工作并接受调查。

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有消息说，在调查没有新进展的情况下Claude-Éric Gagné宣布辞职是因为有一位名叫Myriam Denis的女性站出来指控他行为不端，并说她会在这个星期拿出更多爆料。

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到目前为止加拿大联邦三大政党都有议员受到性骚扰指控。先是新民主党宣布对其联邦议会议员Erin Weir性骚扰问题进行调查；随后是保守党宣布调查2015年准许受到性骚扰指控的Rick Dykstra代表保守党竞选联邦议员的事件；特鲁多则接受了自由党政府体育和残疾人事务部长Kent Hehr因性骚扰指控而提出的辞呈。

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RCI with Aaron Wherry/CBC News

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