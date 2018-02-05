拿到身份就去温哥华或多伦多：魁省投资移民项目成加拿大后门

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

许多通过魁北克省投资移民项目来到加拿大的人都没有在该省定居。他们拿到永久居民身份以后就搬到温哥华或者多伦多去了。这在华人移民当中并不是秘密。但是，自从该省开始接收投资移民以来，到底有多少人走，多少人留下了呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大媒体Global News通过研究人口普查数据算了一笔细账：从1986年魁北克省开始实行投资移民项目到2016年这三十年间，一共有六万三千多人通过该项目获得加拿大永久居民身份。他们当中只有6050人现在仍然住在魁北克省。绝大部分人去了BC省（48.3%）和安大略省（37.9%）。他们最喜欢定居的地方是大温和大多地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1986-2016年魁省投资移民在加拿大三大城市及周边地区的定居人数 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 27080人：大温地区 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 19265人：大多地区 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 5660人：蒙特利尔地区（蒙特利尔岛，南岸和拉瓦尔）

一些批评者说，魁北克省得到了相当于无息贷款的投资。但是房价上涨的压力和医疗等社会福利支出的压力却是由别的省来承受。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Global News的报道仅涉及魁北克省投资移民项目。但实际上，加东地区的投资移民项目也存在同样问题。曾有一位爱德华王子岛的华人移民私下里对记者说，他知道有的中国人连机票都是从北京直接飞到温哥华的，根本就不在爱岛落地。至于投资那笔钱，就算送给省移民部了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们从何处来？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

90年代中期，投资移民项目的申请人主要来自香港和台湾。当时除了魁北克省的投资移民项目和企业家移民项目以外，加拿大联邦政府也有一个很受欢迎投资移民项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从2007年到2011年，大部分投资移民来自亚太地区和澳大利亚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几年，中国大陆是加拿大投资移民的最大来源国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们的资金主要投进房地产市场

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府的一份报告显示，投资移民带来的资金主要是投在房地产上，是影响大温和大多房价的一个相当重要的因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚大学的经济学教授加里波利（Giovanni Gallipoli）说，按照2017年底的大温独立房基准价160万加元计算，即使在此地定居的投资移民每家只买一栋，支出的总额也达到240亿加元，占大温房地产市场一年总成交额的67%。而他认为这只是一个保守的估计。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西蒙弗雷泽大学的公共政策教授戈登（Josh Gordon）说，如此大笔的资金投入会在房地产市场引起“涟漪效应”。首先是高端房地产的一部分过去的买主被挤出去了。他们转移到下一个档次的市场，又把一部分买主向下挤。他认为，无论投资移民项目的本意是什么，它对大温和大多房地产市场的影响是毋庸置疑的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

投资移民虽然富有，但他们所交的个人所得税却不高

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局公布的数据显示，投资移民的纳税额是所有类别的移民中最低的，甚至比不上找到工作的难民。此前曾有报道说，有大温华裔富豪坐拥多处豪宅，纳税额却只有97加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

事实上，加拿大政府在2014年6月终止联邦投资移民项目，一个重要原因就是认为投资移民所得税低，给加拿大带来的经济效益有限，而且他们无意在加拿大长期居住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省政府的本意当然是想留住投资移民的。据信该省移民部已经在审批投资移民时加上了审查“迁居他省倾向”的内容，例如是否在另一个省份有房产或工作，孩子是否在另一个省上学等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Global News, Jesse Ferreras, Richard Zussman）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada