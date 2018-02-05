1月26日，迪克斯特拉就安大略省保守党前主席布朗的性丑闻下台事件接受记者采访。CP/Nathan Denette

保守党对前议员性骚扰指控沉默 哈珀发声明解释

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 5 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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抗议性骚扰的#MeToo#我也是）运动继续在加拿大政坛引发震荡，联邦三大政党都有政治人物因性丑闻指控。

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上周，加拿大著名时政杂志《麦克林》（Macleans）接连发表调查文章，称在2015年联邦大选前，保守党最高层了解到了安大略省St.Catharines选区候选人瑞克.戴克斯特拉（Rick Dykstra）涉及性骚扰，也有保守党成员质疑他的代表资格。

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报道称，骚扰事件发生在2014年3月。保守党一名年轻的议会工作人员向警方指控，一次派对之后，戴克斯塔拉强迫她为他口交。她还表示，曾就事件向保守党党鞭办公室提出投诉。

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但最终，保守党对指控保持了沉默，并且，由保守党前总理哈珀拍板，继续让戴克斯特拉代表保守党出战联邦大选。

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戴克斯特拉输掉了2015年的联邦选举。

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但是，到了2016年，他又高调当选为安大略省进步保守党主席。

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迪克斯特拉透过律师否认了性骚扰指控。

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戴克斯特拉辞职
128日，当《麦克林》调查记者Stephen Maher就戴克斯特拉性骚扰丑闻的调查报告发表前几个小时，戴克斯塔拉在推特上宣布辞职。但是，他并没有提及是因为性骚扰指控下台。

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而在1月24日，安大略省进步保守党党领袖帕特里克.布朗（Patrick Brown)刚因性丑闻下台。也引发了安大略省保守党内部的领袖争夺战。

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作为安大略省保守党主席，戴克斯特拉当时正在组织三月份进行的新党领袖选举。

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因性丑闻下台的安大略省前保守党领袖布朗。Aaron Vincent Elkaim/CP

保守党出台新措施：亡羊补牢
随着事件曝光，保守党内部也有人就此提出了质疑。

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魁北克议员伯涅尔（Maxime Bernier）在推特上表示，他希望保守党就此进行独立调查，查清楚为什么在面对性骚扰指控之下，戴克斯特拉依然代表保守党参选。

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事件发生后，保守党现任党领袖希尔（Andrew Scheer）表示，会就此事进行第三方独立调查。

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他还称，保守党非常重视此事，会出台新举措预防类似事件。

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比如，保守党议员在进入议会的时候，必须经过“反性骚扰”项目培训，了解其中的规定；此外，将对党内候选人进行问卷调查，其中包含了询问是否涉及性骚扰指控的问题。

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而在上周五（22日），Stephen Maher 发表了第二篇调查报告，引用得到的大量邮件，详细描述了当时围绕这个问题，前总理哈珀信赖的小圈子的辩论。

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其中，哈珀的前竞选经理珍妮.伯恩（Jenni Byrne）力主取消戴克斯特拉的候选人资格。

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而哈珀前竞选主席Guy Giorno以及资深顾问Ray Novak持不同观点。

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20159月，哈珀与这几个人召开了电话会议，专门就事件进行了讨论。

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最终，是哈珀亲自拍板，把指控压了下来，并继续让戴克斯特拉代表保守党参选。

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2015年1月，前总理哈珀与迪克斯特拉一起观看体育比赛。CP/Peter Power

前总理哈珀发声明
这篇报道令已经退出公众视线的前总理哈珀发表声明，为自己辩解。

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在周五晚间的推特声明中，哈珀表示：“当时的情形，以我的理解，警方已经结束了调查。我没有理由将他从候选人中除名。”

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但他继续表示，最新披露的消息显示，事件调查可能并未完全结束。

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他还再次重申，对他来说，性骚扰是严重罪行，绝对不会容忍。

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政坛性骚扰零容忍：任重道远
加拿大现任总理特鲁多曾表示，会对自由党内的性骚扰零容忍。

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但他也面临着类似的问题。联邦自由党已经有三名党员因性骚扰丑闻被迫下台，而一名总理办公室成员也因同样原因于上周五辞职。

而有评论表示，这次曝光的戴克斯特拉事件则向我们描述了一个男性主导的政坛，面对性骚扰问题处理的犹豫以及力度问题。

比如，哈珀的辩解称，当时警方调查已经完成，并没有对戴克斯特拉提出指控。

但是，以是否入罪来作为政客参选的标准，是否太低了呢？

政坛也和其他很多领域一样，在最新一波的#MeToo运动中，传统的做法受到质疑挑战。

加拿大政坛正在酝酿新的法规，正视工作场所性骚扰问题。

由自由党提出的Bill-65目前正在议会进行讨论，它主要保护联邦政治机构工作的员工。

相关链接：
反性骚扰浪潮冲击加拿大议会山，多年的风气会改变吗？

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