保守党对前议员性骚扰指控沉默 哈珀发声明解释

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抗议性骚扰的#MeToo（#我也是）运动继续在加拿大政坛引发震荡，联邦三大政党都有政治人物因性丑闻指控。

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上周，加拿大著名时政杂志《麦克林》（Macleans）接连发表调查文章，称在2015年联邦大选前，保守党最高层了解到了安大略省St.Catharines选区候选人瑞克.戴克斯特拉（Rick Dykstra）涉及性骚扰，也有保守党成员质疑他的代表资格。

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报道称，骚扰事件发生在2014年3月。保守党一名年轻的议会工作人员向警方指控，一次派对之后，戴克斯塔拉强迫她为他口交。她还表示，曾就事件向保守党党鞭办公室提出投诉。

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但最终，保守党对指控保持了沉默，并且，由保守党前总理哈珀拍板，继续让戴克斯特拉代表保守党出战联邦大选。

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戴克斯特拉输掉了2015年的联邦选举。

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但是，到了2016年，他又高调当选为安大略省进步保守党主席。

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迪克斯特拉透过律师否认了性骚扰指控。

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戴克斯特拉辞职

1月28日，当《麦克林》调查记者Stephen Maher就戴克斯特拉性骚扰丑闻的调查报告发表前几个小时，戴克斯塔拉在推特上宣布辞职。但是，他并没有提及是因为性骚扰指控下台。

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而在1月24日，安大略省进步保守党党领袖帕特里克.布朗（Patrick Brown)刚因性丑闻下台。也引发了安大略省保守党内部的领袖争夺战。

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作为安大略省保守党主席，戴克斯特拉当时正在组织三月份进行的新党领袖选举。

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保守党出台新措施：亡羊补牢

随着事件曝光，保守党内部也有人就此提出了质疑。

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魁北克议员伯涅尔（Maxime Bernier）在推特上表示，他希望保守党就此进行独立调查，查清楚为什么在面对性骚扰指控之下，戴克斯特拉依然代表保守党参选。

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事件发生后，保守党现任党领袖希尔（Andrew Scheer）表示，会就此事进行第三方独立调查。

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他还称，保守党非常重视此事，会出台新举措预防类似事件。

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比如，保守党议员在进入议会的时候，必须经过“反性骚扰”项目培训，了解其中的规定；此外，将对党内候选人进行问卷调查，其中包含了询问是否涉及性骚扰指控的问题。

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而在上周五（2月2日），Stephen Maher 发表了第二篇调查报告，引用得到的大量邮件，详细描述了当时围绕这个问题，前总理哈珀信赖的小圈子的辩论。

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其中，哈珀的前竞选经理珍妮.伯恩（Jenni Byrne）力主取消戴克斯特拉的候选人资格。

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而哈珀前竞选主席Guy Giorno以及资深顾问Ray Novak持不同观点。

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2015年9月，哈珀与这几个人召开了电话会议，专门就事件进行了讨论。

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最终，是哈珀亲自拍板，把指控压了下来，并继续让戴克斯特拉代表保守党参选。

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前总理哈珀发声明

这篇报道令已经退出公众视线的前总理哈珀发表声明，为自己辩解。

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在周五晚间的推特声明中，哈珀表示：“当时的情形，以我的理解，警方已经结束了调查。我没有理由将他从候选人中除名。”

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但他继续表示，最新披露的消息显示，事件调查可能并未完全结束。

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他还再次重申，对他来说，性骚扰是严重罪行，绝对不会容忍。

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政坛性骚扰零容忍：任重道远

加拿大现任总理特鲁多曾表示，会对自由党内的性骚扰零容忍。

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但他也面临着类似的问题。联邦自由党已经有三名党员因性骚扰丑闻被迫下台，而一名总理办公室成员也因同样原因于上周五辞职。

而有评论表示，这次曝光的戴克斯特拉事件则向我们描述了一个男性主导的政坛，面对性骚扰问题处理的犹豫以及力度问题。

比如，哈珀的辩解称，当时警方调查已经完成，并没有对戴克斯特拉提出指控。

但是，以是否入罪来作为政客参选的标准，是否太低了呢？

政坛也和其他很多领域一样，在最新一波的#MeToo运动中，传统的做法受到质疑挑战。

加拿大政坛正在酝酿新的法规，正视工作场所性骚扰问题。

由自由党提出的Bill-65目前正在议会进行讨论，它主要保护联邦政治机构工作的员工。

相关链接：

反性骚扰浪潮冲击加拿大议会山，多年的风气会改变吗？

RCI with CBC & Macleans

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