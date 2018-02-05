母亲黎巴嫩寻子历尽艰辛 被恐怖组织绑架终获释放

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两名被叙利亚基地组织分支HTS（Hay’at Tahrir al-Sham）绑架的加拿大人获得释放。

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加拿大国际事务部发言人Amy Mills在星期一确认了这一消息。

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她表示，这两名加拿大人都是来自安大略省Chatham。一位是前往黎巴嫩寻找被前夫带走的儿子的Jolly Bimbachi，另一位是帮助Bimbachi寻子的基督教慈善机构工作人员Moore。

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Mills表示，加拿大国际事务部一直在帮助滞留在叙利亚的加拿大人，以后也还会继续这样做。她对两人的获释表示如释重负。

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目前还不清楚，前往黎巴嫩和约旦寻子的Bimbachi以及Moore是如何落入基地组织之手的。

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冒险前往黎巴嫩寻子

事情发生在2015年。Jolly Bimbachi 的两名儿子，现年8岁的Omar Ahmad和7岁的Abdal-Geniy Ahmad，被她的前夫带回黎巴嫩，理由是参加家庭聚会。

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但是，Bimbachi的前夫就此没有再回到加拿大。

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尽管受到前夫的死亡威胁，去年11月，Bimbachi还是冒险前往黎巴嫩，并且找到了两名儿子。

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母子三人团聚，快乐拥抱的照片曾经被媒体广泛曝光。

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当时接受采访的时候，Bimbachi表示，她正与加拿大国际事务部合作，希望把两名儿子带回安大略。

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