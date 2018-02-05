办一次就拉下1355万加元的亏空：蒙特利尔市2017年电动车方程式大赛

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魁北克省蒙特利尔市的电动车大赛组委会星期一（2月5日）公布的最终结算报告说，去年的蒙特利尔电动方程式大赛（Formula E）留下了一笔1355万加元的赤字。这项比赛的国际控股公司FEO已经采取法律手段索要欠款。

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蒙特利尔首届电动方程式大赛2017年7月29日到30日在市中心举行。当时周围的居民和商家因出行不便多有抱怨。这次比赛获得了当时的市长科戴尔（Denis Coderre）的大力支持。但是组委会的报告说，大部分赤字源自市政府没有兑现的资助。

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科戴尔承诺资助1155万加元，但是到位的拨款仅有345万加元。另外，这场比赛的收益有限。共有45000人观看了比赛，但是他们当中仅有15000人是自己买票。也就是说，大约三分之二的入场券是免费赠送的。

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现任市长普朗特（Valérie Plante）把电动方程式大赛称为“一场财务灾难”，刚当选就宣布予以取消。

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（RCI，avec Radio-Canada, Julien McEvoy）

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