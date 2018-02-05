目前有三人加入安大略省保守党领袖竞选：史上最短竞选，但可能厮杀最烈

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安大略省保守党将在3月10日选出一个新的党领袖。投票日离前任党魁布朗（Patrick Brown）因被指控行为不端而辞职只有一个半月，堪称加拿大政坛有史以来最短的竞选。但是已经有分析人士预计，这次竞选可能也将是最充满敌意的一次。

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布朗辞职后，他的同僚和好友纳托尔（Alex Nuttall）为他鸣不平，说他的辞职是内斗的结果，并说党内的一些“多伦多精英”正在试图把许多人“开除出党”以操纵选举。还有一位女性候选人表示自己两年前曾受到一名议员的威胁。竞选尚未开始，似乎已经暗潮汹涌。

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纳托尔的声明：

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目前正式加入竞选的是前多伦多市长福特的哥哥道格.福特（Doug Ford），前加拿大总理马尔罗尼的长女卡罗琳.马尔罗尼（Caroline Mulroney）和前加拿大财长弗莱厄蒂的遗孀克里斯蒂娜.艾略特（Christine Elliott）。这是艾略特第三次参加安省保守党领袖竞选。福特以草根阶层代言人自居，马尔罗尼表示自己有能力把安省保守党重新团结起来，在下一次省选中打败安省自由党。

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（RCI with CBC）

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