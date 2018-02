目前有三人加入安大略省保守党领袖竞选：史上最短竞选，但可能厮杀最烈

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省保守党将在3月10日选出一个新的党领袖。投票日离前任党魁布朗(Patrick Brown)因被指控行为不端而辞职只有一个半月,堪称加拿大政坛有史以来最短的竞选。但是已经有分析人士预计,这次竞选可能也将是最充满敌意的一次。

布朗辞职后,他的同僚和好友纳托尔(Alex Nuttall)为他鸣不平,说他的辞职是内斗的结果,并说党内的一些“多伦多精英”正在试图把许多人“开除出党”以操纵选举。还有一位女性候选人表示自己两年前曾受到一名议员的威胁。竞选尚未开始,似乎已经暗潮汹涌。

纳托尔的声明:

My statement on the @OntarioPCParty pic.twitter.com/c14gEvnXNS

— Alex Nuttall MP (@AlexNuttallMP) January 31, 2018