大多房地产市场量价齐跌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大最受关注的多伦多房地产市场最新公布的数据显示，多伦多房地产市场一月份的平均房价是73万6783加元，比去年同期下降了4.1%；房屋销售成交量一月份比去年同期猛降了20%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从不同房屋类型来看，表现最差的是独立房。一月份416电话区号地区独立房平均售价是1百28万3981加元，与一年前相比下降了3.9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过半独立式住宅、排房、公寓楼单元的售价却在上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多半独立式住宅一月份的平均售价是93万6623加元，比一年前上升了3.7%；排房的平均售价是71万2186加元，比一年前上升了8.2%；而公寓楼的平均售价是54万3279加元，比一年前猛升了15.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada