零下40度严寒让育空越野赛一些选手退赛

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，每年冬季加拿大育空地区举行都要举行育空北极超级赛Yukon Arctic Ultra race；今年的比赛上个星期四在Whitehorse市开始，当时的气温是零下30摄氏度，参赛的选手们顶着严寒开始了越野比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但到星期四晚上，气温降到低于零下40摄氏度，一些参赛选手决定停止比赛。星期五一些参赛选手甚至由于冻伤而进了医院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期六，那些参加160公里比赛的选手们决出了胜负，意大利选手Emanuele Gallo获得这个项目的第一名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期日气温虽然没有明显回暖，但6位选手仍然开始了全长482公里的越野比赛，其中4人是徒步跋涉、两人是滑雪越野。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期的天气预报是，加拿大育空地区直到星期五白天的气温低于零下30摄氏度、夜里的气温低于零下40摄氏度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada