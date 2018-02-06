The Associated Press

股市暴跌让加拿大人担心房价也跌

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 6 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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股市的暴跌让不少加拿大的房奴们感到担心、甚至是害怕。

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星期一，北美股票市场出现了让人胆战心惊的暴跌局面，美国道琼斯股市综合指数暴跌了1175点、下跌幅度超过4%，而且这是在上个星期五道琼斯指数已经暴跌666点之后的新的跳水暴跌。

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专家们怎么说

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专家们说不清的是，这次股票市场的暴跌是正常的调整还是又一场金融风暴的序曲。

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据加拿大广播公司报道，金融市场专家们对北美乃至世界主要股票市场的暴跌的基本看法是，这是股票市场连年牛市所需要的调整；有些乐观的专家更认为这是买入股票的好机会，就像去超市买菜最好要等到超市推出优惠打折价格时再去购买的道理一样。

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专家们的共识是，这次世界股票市场暴跌的起因是人们开始担心通货膨胀会卷土重来；因为过去多年来美国等世界主要中央银行大搞量化宽松、海量印刷钞票，现在美国工资在上升、金融市场债券利率在上升，这意味着美联储和世界主要国家的中央银行会加快生息的步伐。而且通货膨胀这头巨兽一旦醒来就会出现恶性循环：通货膨胀带来利率上升，利率上升又会在一段时间内推升通货膨胀。

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一个有趣的情况是，房价猛升不会造成通货膨胀率明显上升，因为加拿大统计局在统计通货膨胀数据时不考虑房价上升的因素，但却把每月房贷供款的增减纳入通货膨胀上升和下降的计算范围。

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Don Pittis/CBC

房奴害怕了

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对于加拿大债台高筑、已经是“月光族”的房奴们来说，他们担心的是每个月的房贷供款是否会很快上升到自己承受不起的水平。

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金融市场专家们指出，通货膨胀=利率上升=房贷负担加重=房价下跌；对于有些房奴来说还要加一个等号，这就是“等于要卖房子”。

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但房地产市场与金融市场的一个主要不同之处是，债券利率上升和价格下跌会立刻在金融市场的交易中显现出来，但房价的下跌是需要时间才能显现出来的，而且会受到不同城市、不同房屋类型的影响而造成房价统计数字的扭曲。

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由于二手房市场房价的统计数字只反映由房地产经纪人经手销售的房子、而且没有反映那些上市后没卖出去房主将其住宅从待售住宅清单上拿下来的情况，专家们认为能比较可靠的反映房地产市场走向的是新房销售数据。

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多伦多东郊 Whiby 新开发小区期房价格下跌 / Tina Mackenzie/CBC

新房销售出问题

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加拿大广播公司CBC’s Trevor Dunn的报道和多伦多星报的报道都显示，曾经火爆异常的多伦多新开发小区新房销售市场已经出现价格下跌的问题。

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比如多伦多东部郊区Whitby市某一新开发小区同一类型的新房预售价格2018年比2017年已经下跌了9万多加元。

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当然房价下跌对想买房的人是好消息，但谁又能知道2019年的新房价格不会再下跌10万加元呢？

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新开发小区的预售房价能够较好的反映房地产市场走向是因为其卖的是期房、房子要到一年后才能建成，相当于是期货市场；二是户型设计和面积大小一样、又在同一小区、可比性好，因此新开发小区的房价能够比较好的显示未来房地产市场的走向。

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RCI with Don Pittis / CBC News

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