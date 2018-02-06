阿省-BC省输油管的政治影响：特鲁多和两位省长的前途

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从阿尔伯塔省油砂矿通往BC省海岸的跨山输油管 (Trans Mountain) 扩建项目在去年获得加拿大联邦政府的批准后，开工似乎只是个时间问题。但是BC省政府上周二提交关于研究原油泄漏的法案，可能推迟、甚至取消输油管项目。阿尔伯塔省政府立刻做出强烈反应，宣称此举违宪，并且会让两省经济遭受打击，让无数工人丢掉工作。

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一些加拿大政治评论人士却说，因这条输油管遭殃的恐怕首先是两个省的省长，也许还要加上总理特鲁多。

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金德摩根公司计划扩建的跨山输油管全长980公里，完工后从阿尔伯塔省的油砂矿运送到BC省港口的石油每天可达89万桶，是目前运量的三倍。这意味着工作岗位，经济效益，也意味着生态灾难的风险。

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阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）：要靠输油管赢得2019年省选

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《环球邮报》专栏作者梅森（Gary Mason）本周在接受CBC采访时说，这条输油管是诺特利的“就业保障”。如果这项工程在2019年省选以前没有实质性进展的话，她和她领导的新民主党基本上没有连任的可能。她上台后在阿尔伯塔省推行碳税和减排政策，是以建成输油管为交换条件的。

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诺特利还面对一个强大的对手：阿省反对党领袖肯尼（Jason Kenny）。这位前加拿大移民部长2016年离开渥太华，转战阿尔伯塔省政坛。他当选为该省进步保守党领袖后，又成功地和该省野玫瑰党联姻，整合两股右翼力量，成立了现在的“阿尔伯塔联合保守党”。他再次当选为新党领袖，决心要在下一次省选中夺回江山。

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BC省政府提出推迟输油管修建的法案后，肯尼已经抨击诺特利领导不力，还击不及时。诺特利过去曾嘲讽肯尼的强硬立场是要在BC省和阿尔伯塔省之间筑墙，还要让BC省掏腰包。但是现在她也不得不强硬表态，以不买BC省的电等报复措施相威胁。

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BC省长霍根（John Hurgan）：执政离不开绿党支持

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霍根的命运也和跨山输油管紧紧联系在一起。不仅因为他在竞选时就保证要“尽一切努力”反对这个项目，更因为他所领导的新民主党全靠和绿党结盟才在议会占微弱多数，得以执政。梅森说，霍根政府在BC省北部的液化天然气项目已经让绿党强烈不满。如果霍根在输油管问题上态度暧昧，绿党说不定真的会在省议会发起不信任投票。以新民主党和自由党在BC省议会各占41席的局面，霍根不能不考虑绿党的态度。

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总理特鲁多：两省票仓不可兼得

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特鲁多面临的局面比两位省长更尴尬一些。阿尔伯塔省人从老特鲁多时代起就不喜欢自由党。特鲁多2015年在这个保守党大本营获得的选票来之不易。如果输油管扩建受阻，下一次大选，上次投他票的阿尔伯塔人还会相信他吗？

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BC省人素来环保意识比较强，输油管在该省引起的反对可以说和在阿省获得的支持一样强烈。现在BC省环保人士已经在批评特鲁多政府在批准跨山输油管项目时没有重视当地人的担忧。如果特鲁多以联邦政府对此类项目的管理权限为理由强推输油管项目，势必引起BC省选民的反感。

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大温地区的本那比市是跨山输油管扩建项目的终点站。2007年，这里发生过一场严重的输油管漏油事故，当地的住宅、森林和海洋生物受到严重损害。清除漏油污染的工作让附近的高速公路堵塞数月之久。

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（RCI with CBC，Anna Maria Tremonti，Globe and Mail）

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