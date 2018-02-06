大麻合法化以后：魁北克省老年公寓将禁止住户在室内吸大麻

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魁北克省老年公寓协会星期二（2月6日）表示，将建议其旗下成员今年在和住户续约时在合同上加上明确禁止在室内吸大麻的条款。但是住户如果愿意的话，可以去户外吸。这和禁止吸烟的规定相似。

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该协会的法律顾问莫里赛特（Miriam Morissette）说，此前许多老年公寓已经对大麻合法化以后的公寓管理表示了担忧。她认为，老年公寓的住户不太可能以大麻合法化来质疑这项合同条款。不久前做出类似决定的魁省房屋租赁管理局认为，吸大麻是一项个人选择，和人权宪章无关。

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但是魁省老年公寓协会目前只是提出建议，如果只有一部分成员遵从这个建议，就会造成有些老年公寓的住户可以在室内吸大麻，而其他住户就只能忍受冬天的低温到室外去。

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一些医生建议，长期服药的人在吸大麻前应征询医生的意见。因为大麻和药物可能会产生相互作用。

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（RCI avec Radio-Canada, Davide Gentile）

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