加拿大拨款3百万加元帮助非洲国家贝宁杜绝女性割礼

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加拿大将拨款3百万加元，帮助西非国家贝宁杜绝女性割礼。这是自由党政府6亿5千万加元的国际女性援助计划的一部分。在贝宁进行的这个项目预计将帮助五万多名少女和性暴力的受害者。

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获得这笔资助的是著名非营利人道援助组织Cuso International。该组织将在今后四年中在贝宁的阿黎博里省和博尔古省的乡村地区开展活动。尽管贝宁在2003年就已经立法禁止女性割礼，但是在这两个省这种习俗仍然相当普遍。

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据世界卫生组织估计，全世界目前有2亿女童和成年女性曾经遭受过割礼。她们主要生活在非洲、中东和亚洲的三十多个国家。加拿大自1997年起把禁止女性割礼和禁止把女童送到国外接受割礼的条款写进刑法。

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《多伦多星报》去年曾报道说，有些移民家庭把孩子秘密送到国外，名为度假，实为割礼。但是加拿大政府并不掌握具体数据。保守党要求政府在入籍指南中加上禁止割礼的内容，并为此发起网上请愿。有25000多人在请愿书上签了名。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris）

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