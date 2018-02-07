突然干这些事可能是要参加圣战

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加拿大安全情报局 CSIS 监控有可能走向极端化、成为恐怖分子的方法之一是观察怀疑对象的行为是否突然发生变化，比如加紧健身、归还欠债、清理个人物品、等等。

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据加拿大广播公司报道，加拿大安全情报局发表报告说，根据对上百名走向极端暴力的加拿大人的监控和分析，这些人走向极端组织的时间大约是12个月，他们中的大多数选择离开加拿大参加海外的“伊斯兰圣战”，也有一部分人选择在加拿大搞恐怖袭击。

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CSIS的分析报告说，这些加拿大人走向极端暴力的过程显示出一些共同点。那些准备出国参加圣战的人会开始加强健身、改善体能；随后是归还个人欠债、或者是相反的大笔花钱用尽信用卡额度；然后是出售值钱的个人物品；最后是留下遗嘱和购买出国机票。

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那些想在加拿大境内搞恐怖袭击活动的人则会购买一些用于恐怖袭击的物品，录下自己不惜牺牲殉教的视频。

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不过，加拿大安全情报局承认其上述分析报告只是参考性的，因为其研究对象都是被怀疑可能会成为恐怖组织成员的加拿大人，缺乏科学研究中所需要的对比研究群体。

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RCI with Shanifa Nasser / CBC News

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