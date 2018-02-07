美国担心大麻合法化会让过关排长队

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据加拿大新闻社报道，美国政府高级官员已经告诉加拿大方面，在大麻合法化之后加拿大人进入美国的通关速度可能会受到影响；加拿大方面的回答是大麻合法化不应该影响通关速度。

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这样的对话发生在美国国土安全部部长Kirstjen Nielsen和加拿大公共安全事务部长Ralph Goodale之间。

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Ralph Goodale在回答加拿大记者问题时努力淡化美国方面对加拿大大麻合法化的担心。他说美国方面的问题只是“会不会在边检站出现排长队的问题”；而他对此的回答是，不会发生排长队的问题、除非美国方面改变通关检查程序，而加拿大认为美国方面没有理由改变针对加拿大人的通关检查程序。

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据了解上述加美负责国家安全事务部长们会谈细节的加拿大官员透露，特朗普政府官员并没有在加拿大大麻合法化问题上对加拿大施加压力、表现出尊重加拿大主权的姿态。

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而在十几年美国小布什政府当政期间，美国对加拿大要把大麻非罪化的计划表示了强烈的反对立场。

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RCI with Canadian Press、CBC

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