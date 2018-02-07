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联邦政府承认大麻合法化可能推迟

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 7 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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虽然有众多的反对声音，但两年来特鲁多的自由党政府一直坚持宣称要在2018年的7月1日在加拿大全国实现大麻合法化。但现在这个立场似乎有了松动，7月1日大麻合法化似乎不再是板上钉钉的事情了。

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不再板上钉钉

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Canopy Growth Corp.

据加拿大广播公司报道，特鲁多自由党政府高级官员星期二告诉CBC记者说，大麻在加拿大的全面合法化可能会被推迟。

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推迟的原因主要是两个：一是参议院的保守党议员坚持要仔细审查自由党政府已经在众议院通过的大麻合法化法案，甚至可能会要求修改一些条款；二是一些省政府要求把大麻合法化的时间表至少推迟几个月到一年、以使省政府有时间落实销售大麻和交通执法方面的细节问题。

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两大原因

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联邦政府卫生部长 Ginette Petitpas Taylor承认，她听到来自省政府方面的不少问题、许多省政府强烈要求推迟实行大麻合法化。

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从立法方面来说，如果自由党政府大麻合法化的法案C-45要在7月1日之前成为法律，则参议院需要在5月底之前完成审议程序并表决通过该法案；而参议院对大麻合法化法案的审议进程目前只到了二读阶段，这意味着还需要在参议院小组委员会进行审议、要听取多方面证人的证词；在这小组委员会的审议和听证结束后，C-45号法案才会被提交给参议院进行三读辩论。

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C-45法案

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这还只是参议院进行审议没有提出修改要求的情况。如果参议院在大麻合法化法案审议过程中提出了修改意见，而且表决结果是多数参议员同意对某些条款进行修改，则修改后的C-45号法案会被送回众议院再行审议通过，这又需要至少几个星期的时间。

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参议院保守党议员团领袖Larry Smith星期二表示，保守党参议员不会阻挠自由党政府大麻合法化法案的正常审议程序，但会尽职尽责的对该法案进行认真的审议。

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参议院一天不给自由党政府的大麻合法化法案开绿灯，则大麻的商业化运输在加拿大就属于非法行为，所以由持有大麻生产许可证的公司生产出来的大麻无法被运送到零售网点，零售网点无法建立库存、也无法进行相关的员工培训。

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RCI with John Paul Tasker / CBC News

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